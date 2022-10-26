TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге Н&М и «Гринвич» заключили мировое соглашение

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Судебные разбирательства между ТЦ «Гринвич» и Н&М в Екатеринбурге заключено мировое соглашение.

Ранее торговый центр и бренд одежды судились из-за задолженности Н&М по договору аренды на сумму более 24 млн рублей. Иску предшествовал конфликт между компанией и торговцами, пишет ЕАН.

Тогда руководство ТЦ заявляло, что бренд одежды намеренно уменьшил объем завоза товара в магазин на 80%, что привело к снижению аренды – по договору она установлена как 7% с продаж.

Понижение наблюдалось в момент пика пандемии коронавируса два года назад. После Н&М пришлось закрыться в «Гринвиче» из-за проблем с электричеством. Бренд утверждал, что ТЦ не пытался как-то решить эту проблему.

Читайте также:
УК ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге требует 20 млн с Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius«Гринвич» засудил магазин косметики за неуплату аренды в Екатеринбурге

Судебные разбирательства длились больше года. За это время бренд одежды ушел с российского рынка. И в результате конфликтующие стороны пришли к мирному соглашению.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#ТРЦ Гринвич#Бренд одежды#Судебные разбирательства
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле в 2023 году планируется начать ремонт школы № 32
Сегодня, 13:48
Мэр Верхней Салды назвал провокаторами пришедших на слушания по кремниевому заводу
Вчера, 15:47
Дмитрий Медведев в Нижнем Тагиле стал мемом
Сегодня, 10:45
Надзорные ведомства не нашли вины золотодобытчиков в обмелении реки под Тагилом
Сегодня, 13:28
Житель Нижнего Тагила на самодельном плоту доплыл до Каспийского моря
Сегодня, 14:09
Онкодиспансер Нижнего Тагила отремонтируют за 16 млн перед установкой двух аппаратов
Сегодня, 14:16