В Екатеринбурге Н&М и «Гринвич» заключили мировое соглашение

Ранее торговый центр и бренд одежды судились из-за задолженности Н&М по договору аренды на сумму более 24 млн рублей. Иску предшествовал конфликт между компанией и торговцами, пишет ЕАН.
Тогда руководство ТЦ заявляло, что бренд одежды намеренно уменьшил объем завоза товара в магазин на 80%, что привело к снижению аренды – по договору она установлена как 7% с продаж.
Понижение наблюдалось в момент пика пандемии коронавируса два года назад. После Н&М пришлось закрыться в «Гринвиче» из-за проблем с электричеством. Бренд утверждал, что ТЦ не пытался как-то решить эту проблему.
Судебные разбирательства длились больше года. За это время бренд одежды ушел с российского рынка. И в результате конфликтующие стороны пришли к мирному соглашению.