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В Екатеринбурге завершены поиски 17-летней пропавшей студентки

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Поиски пропавшей в Екатеринбурге студентки завершены. Ранее девушка оставила записку и сбежала из дома.

Дарья найдена. Она находилась в Тюмени. С собой у нее был рюкзак с вещами и деньги. Известно, что она намеревалась уехать в Санкт-Петербург, но приехала в Тюмень к парню, пишет Е1.

По словам отца подростка, Дарья увидела в СМИ, что ее активно ищут. А в это же время отец студентки нашел в соцсетях мать парня, с которым дочь встречается, и написал ей.

После этого девушка сама пришла в тюменскую полицию. По словам отца, подростка на три дня поместили в спецприемник, пока ожидается машина до Екатеринбурга.

Девушка не пострадала, с ней все в порядке. Её семью оценивают как благополучную. Из дома студентка сбегала впервые. Родителям она помахала рукой перед камерой видеонаблюдения в знак прощания.

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Напомним, ранее в Таиланде нашли тело жительницы Екатеринбурга. Предварительно установлено, что женщина погибла при купании в море. Сюда она приехала для отдыха с друзьями.

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