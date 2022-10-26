В Екатеринбурге завершены поиски 17-летней пропавшей студентки

Дарья найдена. Она находилась в Тюмени. С собой у нее был рюкзак с вещами и деньги. Известно, что она намеревалась уехать в Санкт-Петербург, но приехала в Тюмень к парню, пишет Е1.
По словам отца подростка, Дарья увидела в СМИ, что ее активно ищут. А в это же время отец студентки нашел в соцсетях мать парня, с которым дочь встречается, и написал ей.
После этого девушка сама пришла в тюменскую полицию. По словам отца, подростка на три дня поместили в спецприемник, пока ожидается машина до Екатеринбурга.
Девушка не пострадала, с ней все в порядке. Её семью оценивают как благополучную. Из дома студентка сбегала впервые. Родителям она помахала рукой перед камерой видеонаблюдения в знак прощания.
Напомним, ранее в Таиланде нашли тело жительницы Екатеринбурга. Предварительно установлено, что женщина погибла при купании в море. Сюда она приехала для отдыха с друзьями.