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В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о работе в День народного единства

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
4 ноября 2022 года, в Регистрационно-Экзаменационном Отделе ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» установлен выходным днем. После праздника РЭО будет работать в обычном режиме.

Для удобства автолюбителей и сокращения времени пребывания в РЭО, на прием можно записаться через портал Госуслуг. Преимуществом подачи заявления в электронном виде является предоставление 30 % скидки на оплату государственной пошлины, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила выявили почти сотню нарушений в минувшие выходные
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График приема граждан в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

День недели Часы приема
Понедельник неприёмный день
Вторник 09:00 - 17:00
Среда 09:00 - 17:00
Четверг 12:00 - 20:00
Пятница 09:00 - 17:00
Суббота 09:00 - 17:00
Воскресенье неприёмный день
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Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила, в ходе рейдов по городу составили протоколы о нарушениях ПДД на 73 автолюбителей. Семь из них управляли автомобилем в алкогольном состоянии.

#Федор Быстров#Общество#ГИБДД#Выходной#График работы#Нижний Тагил
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