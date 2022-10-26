В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о работе в День народного единства

Для удобства автолюбителей и сокращения времени пребывания в РЭО, на прием можно записаться через портал Госуслуг. Преимуществом подачи заявления в электронном виде является предоставление 30 % скидки на оплату государственной пошлины, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
График приема граждан в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
|День недели
|Часы приема
|Понедельник
|неприёмный день
|Вторник
|09:00 - 17:00
|Среда
|09:00 - 17:00
|Четверг
|12:00 - 20:00
|Пятница
|09:00 - 17:00
|Суббота
|09:00 - 17:00
|Воскресенье
|неприёмный день
Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила, в ходе рейдов по городу составили протоколы о нарушениях ПДД на 73 автолюбителей. Семь из них управляли автомобилем в алкогольном состоянии.