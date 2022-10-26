В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о работе в День народного единства

Для удобства автолюбителей и сокращения времени пребывания в РЭО, на прием можно записаться через портал Госуслуг. Преимуществом подачи заявления в электронном виде является предоставление 30 % скидки на оплату государственной пошлины, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.