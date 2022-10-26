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В Нижнем Тагиле мужчина из мести украл пакет и раскидал содержимое

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
65-летний мужчина толкнул женщину и выхватил у неё из рук пакет, а после раскидал содержимое. Пенсионера задержали, он возместил ущерб пострадавшей. Инцидент случился в Нижнем Тагиле в ночное время суток на Ленинградском проспекте.

В пакете у женщины лежали сумка-клатч, туфли, мобильный телефон и ключи от квартиры. Суммарный объем ущерба составил 22 тысячи рублей. О случае грабежа пострадавшая сообщила в полицию Нижнего Тагила.

Правоохранители составили фоторобот мужчины. Жертва грабежа рассказала, что злоумышленник был около 170 см ростом, на нём были надеты тёмные штаны и куртка, на голове — светлый головной убор.

Фоторобот подозреваемого
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Сыщики провели розыскные мероприятия, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, проверили базу граждан, судимых за аналогичные преступления. В результате нашли екатеринбуржца, который проходил по уголовному делу в 80-х годах прошлого столетия. Его привезли в Нижний Тагил для дальнейшего расследования.

Оказалось, что грабеж мужчина спланировал заранее: он якобы приехал в Нижний Тагил к товарищу и увидел одинокую женщину. Тагильчанка оступилась и обвиняемый хотел ей помочь, но в ответ услышал грубую речь. После этого задержанный решил отомстить. Все вещи из пакета житель Екатеринбурга выбросил.

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Мужчине грозит до 7 лет за решеткой по предъявленному обвинению в грабеже с применением насилия, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Криминал#Анна Варнакина#Грабеж#Ограбление#Полиция#Нижний Тагил
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