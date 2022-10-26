В пакете у женщины лежали сумка-клатч, туфли, мобильный телефон и ключи от квартиры. Суммарный объем ущерба составил 22 тысячи рублей. О случае грабежа пострадавшая сообщила в полицию Нижнего Тагила.
Правоохранители составили фоторобот мужчины. Жертва грабежа рассказала, что злоумышленник был около 170 см ростом, на нём были надеты тёмные штаны и куртка, на голове — светлый головной убор.
Сыщики провели розыскные мероприятия, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, проверили базу граждан, судимых за аналогичные преступления. В результате нашли екатеринбуржца, который проходил по уголовному делу в 80-х годах прошлого столетия. Его привезли в Нижний Тагил для дальнейшего расследования.
Оказалось, что грабеж мужчина спланировал заранее: он якобы приехал в Нижний Тагил к товарищу и увидел одинокую женщину. Тагильчанка оступилась и обвиняемый хотел ей помочь, но в ответ услышал грубую речь. После этого задержанный решил отомстить. Все вещи из пакета житель Екатеринбурга выбросил.
Мужчине грозит до 7 лет за решеткой по предъявленному обвинению в грабеже с применением насилия, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».