Оказалось, что грабеж мужчина спланировал заранее: он якобы приехал в Нижний Тагил к товарищу и увидел одинокую женщину. Тагильчанка оступилась и обвиняемый хотел ей помочь, но в ответ услышал грубую речь. После этого задержанный решил отомстить. Все вещи из пакета житель Екатеринбурга выбросил.