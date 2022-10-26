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В Нижнем Тагиле отметили юбилей СШОР №3 имени Александра Лопатина

Сегодня, 15:04
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
Школе олимпийского резерва № 3 Нижнего Тагила исполнилось 30 лет. За это время почти 400 борцов школы приняли участие в соревнованиях за сборные страны и региона, подготовлено 73 мастера спорта России.

Во вторник, 26 октября в Нижнем Тагиле принимали поздравления тренеры и сотрудники СШОР №3. Учебному заведению исполнилось 30 лет. Об этом сообщили в администрации города.

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СШОР № 3 имени почетного гражданина Нижнего Тагила Александра Лопатина открылась в октябре 1992 года. Основателем школы стал первый на Урале мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Лопатин. 

За годы работы спортивной школы 374 ее воспитанника входили в состав сборных команд страны, округа и области. Тренерами подготовлены 73 мастера спорта России и 379 кандидатов в мастера спорта, - рассказал директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра ЛопатинаВ Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра ЛопатинаВ Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра ЛопатинаВ Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра ЛопатинаВ Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра ЛопатинаВ Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
В Нижнем Тагиле отметили 30-летие со дня основания СШОР №3 имени Александра Лопатина
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сегодня в школе открыты отделения спортивной борьбы и художественной гимнастики. Девятнадцать специалистов тренируют 700 человек в возрасте от 3 до 25 лет.

Борцы, перенявшие эстафету у Александра Лопатина, отлично зарекомендовали себя на чемпионатах Европы, крупных международных и отечественных турнирах, а воспитанницы отделения художественной гимнастики радуют нас своими успешными выступлениями на соревнованиях различного уровня уже много лет, - подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Школу поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов. Спортсмены школы подготовили для юбилейного вечера 15 номеров.

Ранее сообщалось, что незрячий подросток из Нижнего Тагила Максим Солоненко победил в Первенстве России по дзюдо и сдал ГТО на «золото».

#Нижний Тагил#Валерий Суров#Детский спорт#Греко-римская борьба#Художественная гимнастика#Федор Быстров#Спорт
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