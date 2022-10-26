В Нижнем Тагиле пьяные мужчины устроили драку из-за бутылки пива

Владелица пострадавшего автомобиля сообщила, что оперативно обратилась к правоохранителям Нижнего Тагила, однако виновники порчи имущества успели скрыться из вида.
Дебоширы сошлись в схватке после того, как один из конфликтующих закричал: «Ты же говорил, что пива у тебя больше нет!»
Далее один из мужчин разбил бутылку пенного напитка об асфальт и направился драться. В ответ оппонент ударил того ногой. По всей видимости, инициатор потасовки разозлился и разбил фару ближайшего автомобиля, чем вызвал на себя гнев стоящих рядом жителей Нижнего Тагила.
Хозяйка транспортного средства просит очевидцев случившегося с ней связаться. Видео инцидента опубликовано в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».