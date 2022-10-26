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В Нижнем Тагиле пьяные мужчины устроили драку из-за бутылки пива

Сегодня, 03:55
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
На камеры видеонаблюдения попала запись случившегося: один мужчина разозлился на другого из-за бутылки пива, затем между ними завязалась драка. В результате потасовки пострадала фара машины. Инцидент случился в Нижнем Тагиле на улице Горошникова, 88 в ночь на 25 октября.

Владелица пострадавшего автомобиля сообщила, что оперативно обратилась к правоохранителям Нижнего Тагила, однако виновники порчи имущества успели скрыться из вида.

Дебоширы сошлись в схватке после того, как один из конфликтующих закричал: «Ты же говорил, что пива у тебя больше нет!»

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Далее один из мужчин разбил бутылку пенного напитка об асфальт и направился драться. В ответ оппонент ударил того ногой. По всей видимости, инициатор потасовки разозлился и разбил фару ближайшего автомобиля, чем вызвал на себя гнев стоящих рядом жителей Нижнего Тагила.

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Хозяйка транспортного средства просит очевидцев случившегося с ней связаться. Видео инцидента опубликовано в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

#Анна Варнакина#Пиво#Драка#Автомобиль#Нижний Тагил#Происшествия
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