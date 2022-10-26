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В Нижнем Тагиле в 2023 году планируется начать ремонт школы № 32

Сегодня, 08:48
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в 2023 году планируется начать капитальный ремонт здания школы № 32 на улице Карла Маркса, 67. Образовательное учреждение было создано в 1936 году.

По словам директора школы № 32, депутата гордумы Нижнего Тагила Галины Масликовой, конкурсный отбор на 2023 год в рамках федерального проекта «Модернизация образовательных организаций» уже пройден.

В ближайшее время мы ждем утверждение областного бюджета, все будет зависеть от финансовой части вопроса. Есть все прогнозы на то, что капремонт начнется в 2023 году. Пока есть устное подтверждение со стороны замминистра образования Свердловской области, — пояснила журналисту TagilCity.ru Галина Масликова.

Она отметила, что о начале реконструкции школы в ближайшее время неоднократно говорил и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, и начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Во время капремонта наши школьники будут учиться в близлежащих образовательных учреждениях. На сегодняшний день готовимся к лицензированию. От специалистов Роспотребнадзора получено положительное заключение по помещениям в школах № 44, гимназии № 18 и Горно-металлургической школе, — рассказала депутат.

Также Галина Масликова пояснила, что в школе обучается свыше 700 детей. Ни одно образовательное учреждение города не сможет принять такое количество обучающихся даже в две смены. Именно поэтому дети будут распределены по нескольким школам.

Фото: TagilCity.ru

В рамках нацпроекта образование губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительно 642 миллиона рублей на строительство школ и детских садов в регионе, в том числе и в сельских местностях. Субсидии выделены для того, чтобы строительство объектов шло наиболее быстрыми темпами.

Я уверен, мы будем только наращивать темпы, чтобы в каждом городе была как минимум одна новая современная школа, в которую дети ходили бы с удовольствием, — сказал Евгений Куйвашев.
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