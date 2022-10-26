В Свердловской области не вводят ограничения на онлайн-продажу лекарств

При продаже безрецептурных препаратов дистанционным способом аптеки могут заключать договор с владельцем агрегатора, добавили в Минздраве. Аптека в этом случае ведет регистрацию заказов и доставок препаратов с указанием даты, времени и номера заказа. Кроме этого вносится информация об оплаченных и полученных покупателем препаратах в систему МДЛП.