В Свердловской области не вводят ограничения на онлайн-продажу лекарств

О возможных ограничениях торговли лекарствами через интернет написали в ряде СМИ. Сообщалось, что Минздрав намерен изменить систему контроля маркированных препаратов. Онлайн-агрегаторов якобы хотят обязать предоставлять чиновникам отчеты о движении лекарств до покупателя через систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП), пишут «Новые Известия».
Каких-либо ограничений по продаже безрецептурных и рецептурных лекарств Минздравом России не вводится и не планируется вводить, — говорится в сообщении министерства здравоохранения РФ.
При продаже безрецептурных препаратов дистанционным способом аптеки могут заключать договор с владельцем агрегатора, добавили в Минздраве. Аптека в этом случае ведет регистрацию заказов и доставок препаратов с указанием даты, времени и номера заказа. Кроме этого вносится информация об оплаченных и полученных покупателем препаратах в систему МДЛП.
В Минздраве не стали вводить ограничения на продажу после появления закона о продаже лекарств по электронному рецепту. Соответствующий документ подписал Владимир Путин в октябре 2022 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
Благодаря новому закону, в стране с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. начнется дистанционная продажа рецептурных препаратов в пилотных регионах: Москве, Московской и Белгородской областях.
Ранее сообщалось, что некоторые виды сильнодействующих лекарств будут исключены из перечня подлежащих онлайн-продаже.