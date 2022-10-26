Решением минобороны РФ освобождены от мобилизации отцы детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье. Также бронь получили отцы двух детей с супругой, беременность которой превышает 22 недели. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, соответствующие изменения приняты в директиву Генштаба. Останина сообщила также, что депутатов попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива Генштаба действует до окончания СВО.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области, отсрочку от мобилизации получат все отцы, у которых есть трое несовершеннолетних детей. Все мужчины из этой категории, убывшие к месту службы, признаны ошибочно мобилизованными.