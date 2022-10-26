Решением минобороны РФ освобождены от мобилизации отцы детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье. Также бронь получили отцы двух детей с супругой, беременность которой превышает 22 недели. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина в своем телеграм-канале.