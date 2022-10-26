Валерий Лимаренко: Мы обеспечиваем жителей свежевыловленной рыбой по доступным ценам

По объёмам добычи красной рыбы островной регион занял второе место среди дальневосточных регионов. Из общего улова на горбушу пришлось 62 тыс. тонн. Немалая её часть поставляется на прилавки по программе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко «Доступная рыба». Напомним, проект реализуется в регионе с января 2021 года и стал весьма востребованным у жителей области. Например, за 2021 год в рамках программы было реализовано 285 тонн рыбы, а за 8 месяцев 2022 года – около 400 тонн. Свежая рыба по социальной цене раскупается потребителями на ура. Ассортимент представлен 12 видами рыб, в течение года он меняется. На прилавках присутствуют камбала, минтай, треска, навага, а с началом «красной» путины появляются дикие лососи. В основном, это горбуша, известная как «народная» рыба.