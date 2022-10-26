Житель Нижнего Тагила на самодельном плоту доплыл до Каспийского моря

Напомним, что путешествие житель Нижнего Тагила задумал давно, но реализовать его смог только в 2022 году. Для того, чтобы воплотить замысел в жизнь, Данил Сухоруков построил плот из катамарана и подручных средств. От дождя и ветра путника спасал передвижной тент, а еда готовилась на газовом баллоне.