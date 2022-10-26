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Житель Нижнего Тагила на самодельном плоту доплыл до Каспийского моря

Сегодня, 09:09
Фото: Данил Сухоруков "ВКонтакте"
Данил Сухоруков, за путешествием которого следили жители страны, завершил свой 139-дневный маршрут по рекам России 24-го октября. Житель Нижнего Тагила проплыл от Урала до Каспийского моря. Свои планы на будущее он держит в секрете.

Конечным пунктом путешествия Данила стал посёлок Вышка: путь отсюда до Астрахани насчитывал 80 километров. К населенному пункту тагильчанин плыл 100 км по Бехтемиру от места последней стоянки.

Я крайний день в посёлке Вышка. Сегодня я отбываю в Астрахань. После этого — секрет, — рассказал путешественник в своём telegram-канале.

Об окончании маршрута Сухоруков сообщил своим зрителям в социальных сетях. Несколько сотен людей на протяжении пяти месяцев следили за передвижениями путника по рекам страны.

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Напомним, что путешествие житель Нижнего Тагила задумал давно, но реализовать его смог только в 2022 году. Для того, чтобы воплотить замысел в жизнь, Данил Сухоруков построил плот из катамарана и подручных средств. От дождя и ветра путника спасал передвижной тент, а еда готовилась на газовом баллоне.

Тагильчанин на самодельном катамаране решил доплыть с Урала до Каспийского моря
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Путешествие#Река#Катамаран#Эксклюзив#Видео
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