Бананы и помидоры больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Стоимость бананов поднялась на 5,43%, до 90,65 рубля. Цена на помидоры составляла в среднем 111,65 рубля (+5,94%). Также за неделю до 24,10 рубля подорожала свекла (+2,63%).
Помимо этого, статисты отметили рост цен и на другие продукты питания. Огурцы в среднем стоили 89,55 рубля (+0,62%), картофель — 24,64 рубля (+1,56%), а рис — 128,75 рубля (+1,61%). Также подорожали говядина, курица, подсолнечное масло, яйца, овощные и фруктовые консервы для детского питания, печенье и чай, мука и водка.
Больше всего за неделю в Свердловской области подешевело пшено. Килограмм можно было приобрести за 69,02 рубля (-2,04%), литр молока обходился покупателям в 65,76 рубля (-0,46%), а сахар — в 68,34 рубля (-0,53%). Немного снизилась цена на рыбу, сосиски, сыр, соль, гречневую крупу, капусту и лук.