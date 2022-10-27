TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бананы и помидоры больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Статистику по ценам на продукты питания в регионе за неделю с 17 по 24 октября предоставили специалисты Свердловскстата. Больше всего за указанный период подорожали помидоры и бананы.

Стоимость бананов поднялась на 5,43%, до 90,65 рубля. Цена на помидоры составляла в среднем 111,65 рубля (+5,94%). Также за неделю до 24,10 рубля подорожала свекла (+2,63%).

Помимо этого, статисты отметили рост цен и на другие продукты питания. Огурцы в среднем стоили 89,55 рубля (+0,62%), картофель — 24,64 рубля (+1,56%), а рис — 128,75 рубля (+1,61%). Также подорожали говядина, курица, подсолнечное масло, яйца, овощные и фруктовые консервы для детского питания, печенье и чай, мука и водка.

Больше всего за неделю в Свердловской области подешевело пшено. Килограмм можно было приобрести за 69,02 рубля (-2,04%), литр молока обходился покупателям в 65,76 рубля (-0,46%), а сахар — в 68,34 рубля (-0,53%). Немного снизилась цена на рыбу, сосиски, сыр, соль, гречневую крупу, капусту и лук.

О снижении цен на большинство продуктов в регионе заявил Свердловскстат
Узнать подробнее
Читайте также:
Овощи начали дорожать в Свердловской областиЦены на свет и газ вновь вырастут в России
#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
Сегодня, 09:20
ЕВРАЗ НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле нарушили саннормы на рабочих местах сотрудников
Сегодня, 15:51
Ремонт нового офиса МФЦ в здании на Ломоносова начат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:42
Новый храм для прихожан строится на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:43
Порядок получения выплат объяснили семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:48
Сотрудники УВЗ в Нижнем Тагиле заявляют о переводе на семидневную рабочую неделю
Вчера, 21:56