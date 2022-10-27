Бананы и помидоры больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Больше всего за неделю в Свердловской области подешевело пшено. Килограмм можно было приобрести за 69,02 рубля (-2,04%), литр молока обходился покупателям в 65,76 рубля (-0,46%), а сахар — в 68,34 рубля (-0,53%). Немного снизилась цена на рыбу, сосиски, сыр, соль, гречневую крупу, капусту и лук.