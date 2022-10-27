Бухгалтеров стоматологической клиники Екатеринбурга обвиняют в хищении 6,9 миллиона

Мошенничество на сумму свыше 6,9 млн рублей раскрыла прокуратура. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших главного бухгалтера, а также бухгалтера Стоматологической поликлиники №1 Екатеринбурга. Женщин обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору).
Следствие полагает, что с января 2018 года по декабрь 2020 года женщина, находясь в должности главного бухгалтера данного медучреждения, используя свое служебное положение, вместе с бухгалтером, похищала бюджетные средства клиники.
Известно о том, что сообщницы включали в расчетные ведомости неверные данные о размере своей зарплаты, в выгодном для себя направлении.
Деньгами злоумышленницы воспользовались в собственных целях.