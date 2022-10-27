Достижения Ставрополья вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Активно благоустраивают в настоящее время города Кавказских Минеральных Вод. Из госбюджета три года назад были выделены 4,2 миллиарда рублей. На эти средства открыли физкультурно-оздоровительный центр и детский сад, а также строят школу в Кисловодске. До 2026 года в развитие объектов социальной инфраструктуры Кавминвод планируют вложить еще 50 миллиардов, отметили авторы национального проекта.