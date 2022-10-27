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Достижения Ставрополья вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

27 октября 11:53
АНО «ИРИ» и федеральный медиахолдинг 1MI представляют нацпроект «20 главных событий России за 20 лет», в ходе которого исследователи опрашивают респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Сегодня внимание авторов проекта сосредоточено на Ставропольском крае, в котором произошел в последнее время заметный рывок в развитии, пишет newstracker.ru

В регионе расположен крупнейший в России ветропарк. Всего за полтора года в Ставрополье построили четыре ветроэлектростанции, которые обеспечивают поставки электроэнергии на федеральный оптовый рынок. Проектом предусмотрено, что до 2024 года суммарная мощность всех ветроэлектростанций будет достигать 983 МВт.

Активно благоустраивают в настоящее время города Кавказских Минеральных Вод. Из госбюджета три года назад были выделены 4,2 миллиарда рублей. На эти средства открыли физкультурно-оздоровительный центр и детский сад, а также строят школу в Кисловодске. До 2026 года в развитие объектов социальной инфраструктуры Кавминвод планируют вложить еще 50 миллиардов, отметили авторы национального проекта.

На территории современного жилого комплекса «Белый берег», расположенного в одном из густонаселенных районов Ставрополя, открылась новая поликлиника. Общая площадь медицинского учреждения составляет 18 тысяч квадратных метров. В течение одной смены поликлиника принимает до 850 пациентов. В ближайшие несколько лет в Ставропольском крае откроют еще 25 учреждений здравоохранения.  

Продолжается реконструкция самого крупного в России сельского стадиона «Урожай». Этот спортивный объект появился на территории Кочубеевского округа еще в 1980-х. Проектом предусмотрено создание современного футбольного поля с искусственным покрытием, а также беговых дорожек и полосы препятствий, на которой будут сдавать нормы ГТО.

В новом ставропольском ЖК «Солнечный круг» открыли самую большую школу в крае. В ней сформированы 14 первых классов для 1550 детей. В образовательном учреждении работают большая библиотека, актовый зал на 600 человек и три спортзала площадью в 1200 кв. м. В школе создали все условия для проведения инклюзивного обучения, резюмировали авторы нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет». 

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