Достижения Ставрополья вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Сегодня внимание авторов проекта сосредоточено на Ставропольском крае, в котором произошел в последнее время заметный рывок в развитии, пишет newstracker.ru.
В регионе расположен крупнейший в России ветропарк. Всего за полтора года в Ставрополье построили четыре ветроэлектростанции, которые обеспечивают поставки электроэнергии на федеральный оптовый рынок. Проектом предусмотрено, что до 2024 года суммарная мощность всех ветроэлектростанций будет достигать 983 МВт.
Активно благоустраивают в настоящее время города Кавказских Минеральных Вод. Из госбюджета три года назад были выделены 4,2 миллиарда рублей. На эти средства открыли физкультурно-оздоровительный центр и детский сад, а также строят школу в Кисловодске. До 2026 года в развитие объектов социальной инфраструктуры Кавминвод планируют вложить еще 50 миллиардов, отметили авторы национального проекта.
На территории современного жилого комплекса «Белый берег», расположенного в одном из густонаселенных районов Ставрополя, открылась новая поликлиника. Общая площадь медицинского учреждения составляет 18 тысяч квадратных метров. В течение одной смены поликлиника принимает до 850 пациентов. В ближайшие несколько лет в Ставропольском крае откроют еще 25 учреждений здравоохранения.
Продолжается реконструкция самого крупного в России сельского стадиона «Урожай». Этот спортивный объект появился на территории Кочубеевского округа еще в 1980-х. Проектом предусмотрено создание современного футбольного поля с искусственным покрытием, а также беговых дорожек и полосы препятствий, на которой будут сдавать нормы ГТО.
В новом ставропольском ЖК «Солнечный круг» открыли самую большую школу в крае. В ней сформированы 14 первых классов для 1550 детей. В образовательном учреждении работают большая библиотека, актовый зал на 600 человек и три спортзала площадью в 1200 кв. м. В школе создали все условия для проведения инклюзивного обучения, резюмировали авторы нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет».