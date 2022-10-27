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ЕВРАЗ НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле нарушили саннормы на рабочих местах сотрудников

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм на рабочем месте сдатчика металла на ЕВРАЗ НТМК и сварщика на «Уралвагонзаводе» — превышение вредных веществ, недопустимый уровень шума, температуры воздуха и вибрации. Ведомственная проверка на предприятиях проходила 6 октября.

Согласно результатам проверки ведомства, на рабочем месте сортировщика-сдатчика металла в ЕВРАЗ НТМК норму в воздухе превышали оксиды азота, оксиды марганца, аэрозоль дезинтеграции, минеральные нефтяные масла и триоксид диЖелеза.

В цехе № 816 на «Уралвагонзаводе» также были найдены нарушения на рабочем месте электрогазосварщика: в сварочных аэрозолях выше нормы были марганец и его оксиды, в аэрозоли конденсации — диоксид кремния.

Кроме того, на обоих предприятиях санитарным нормам не соответствовали уровень шума, температура воздуха, параметры общей вибрации, а также показатели тяжести трудового процесса. В связи с этим ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзаводу» были объявлены предостережения.

Напомним, ранее суд обязал ЕВРАЗ НТМК выплатить 500 тысяч рублей работнику предприятия за полученную травму в 2019 году. Комбинат признал вину в произошедшем, так как были нарушены правила охраны труда.

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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#УВЗ#Рабочие#Нарушение#Проверка
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