ЕВРАЗ НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле нарушили саннормы на рабочих местах сотрудников

Согласно результатам проверки ведомства, на рабочем месте сортировщика-сдатчика металла в ЕВРАЗ НТМК норму в воздухе превышали оксиды азота, оксиды марганца, аэрозоль дезинтеграции, минеральные нефтяные масла и триоксид диЖелеза.
В цехе № 816 на «Уралвагонзаводе» также были найдены нарушения на рабочем месте электрогазосварщика: в сварочных аэрозолях выше нормы были марганец и его оксиды, в аэрозоли конденсации — диоксид кремния.
Кроме того, на обоих предприятиях санитарным нормам не соответствовали уровень шума, температура воздуха, параметры общей вибрации, а также показатели тяжести трудового процесса. В связи с этим ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзаводу» были объявлены предостережения.
Напомним, ранее суд обязал ЕВРАЗ НТМК выплатить 500 тысяч рублей работнику предприятия за полученную травму в 2019 году. Комбинат признал вину в произошедшем, так как были нарушены правила охраны труда.