ЕВРАЗ НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле нарушили саннормы на рабочих местах сотрудников

Кроме того, на обоих предприятиях санитарным нормам не соответствовали уровень шума, температура воздуха, параметры общей вибрации, а также показатели тяжести трудового процесса. В связи с этим ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзаводу» были объявлены предостережения.