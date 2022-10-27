Годового дохода пяти богатейших бизнесменов Нижнего Тагила хватило бы на новую школу

Согласно открытым данным, юридические лица, которыми частично или полностью владеют пятеро богачей из числа тагильских бизнесменов, дали выручку почти в 12 млрд рублей в 2021 году. А чистая прибыль составила около миллиарда рублей. Для сравнения, в 2019 году в Нижнем Тагиле открылась школа № 100, строительство которой на тот момент обошлось в 800 млн рублей. Таким образом, годовая чистая прибыль пятерых богатейших тагильчан полностью покрыла бы расходы на одну новую современную школу, которая смогла бы сократить число детей, обучающихся во вторую смену.