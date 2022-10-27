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Годового дохода пяти богатейших бизнесменов Нижнего Тагила хватило бы на новую школу

27 октября 05:20
Фото: TagilCity.ru
В 2021 году чистая прибыль пятерых самых богатых предпринимателей Нижнего Тагила была на уровне одного миллиарда рублей. Евгений Устюжанинов, Сергей Силяев, Игорь Атапин, Евгений Мясоедов и Татьяна Запорожан в минувшем году владели активами на 5 миллиардов.

Общий размер активов всех участников рейтинга богатых бизнесменов Нижнего Тагила составил 12,5 млрд рублей. При этом 5 млрд из этой суммы приходится на активы пяти лидеров ТОП-100 самых состоятельных тагильских предпринимателей. На строительство детской многопрофильной больницы, которую власти разного уровня более 20 лет планируют возвести в Нижнем Тагиле, требуется 4,5 млрд рублей (по данным 2019 года). В 2022 году о необходимости строительства этого объекта заявил Владимир Путин.

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Согласно открытым данным, юридические лица, которыми частично или полностью владеют пятеро богачей из числа тагильских бизнесменов, дали выручку почти в 12 млрд рублей в 2021 году. А чистая прибыль составила около миллиарда рублей. Для сравнения, в 2019 году в Нижнем Тагиле открылась школа № 100, строительство которой на тот момент обошлось в 800 млн рублей. Таким образом, годовая чистая прибыль пятерых богатейших тагильчан полностью покрыла бы расходы на одну новую современную школу, которая смогла бы сократить число детей, обучающихся во вторую смену.

ТОП-100 самых богатых бизнесменов Нижнего Тагила
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Рейтинг ТОП-100 богатых бизнесменов Нижнего Тагила составлен с учетом открытых данных. Мы изучили компании, зарегистрированные в Нижнем Тагиле на местных собственников, суммировали их активы, высчитали чистую прибыль и выручку, приходящиеся на их доли в фирмах. 

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После мы проранжировали список по каждому из показателей и сумма баллов дала итоговый рейтинг богатейших предпринимателей города, который возглавили Евгений Устюжанинов, Сергей Силяев, Игорь Атапин, Евгений Мясоедов и Татьяна Запорожан.

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#Александра Логинова#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Бизнесмены
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