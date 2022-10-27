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Хоккеисты из Татарстана отравились в ресторане Екатеринбурга перед матчем

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
В ресторане «Мезон» в Екатеринбурге, как утверждают хоккеисты из Татарстана, они отравились перед матчем. В заведении проводится проверка.

У пяти спортсменов после обеда в ресторане наблюдается острая кишечная инфекция. Речь идет о спортсменах команды «Реактор», сообщает региональный Роспотребнадзор.

Известно, что в Екатеринбург хоккеисты приехали для участия в соревнованиях. Руководство заведения, а также гостиницы «Московская горка» получило предписание о проведении дополнительной дезинфекции.

Из-за того, что игроки, предположительно, отравились, матчи перенесли. Они должны были пройти 26 и 27 октября, но теперь состоятся лишь 8 и 9 января следующего года.

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Напомним, ранее в школе №1 произошло массовое отравление учеников. После этого с проверкой в учреждение нагрянули специалисты Роспотребнадзора, а образовательный процесс перенесся в дистанционный формат.

#Происшествия#Новости УрФО#Отравление#Ресторан#Матч#Хоккей#Хоккеисты#Елена Озерова
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