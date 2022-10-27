Хоккеисты из Татарстана отравились в ресторане Екатеринбурга перед матчем

У пяти спортсменов после обеда в ресторане наблюдается острая кишечная инфекция. Речь идет о спортсменах команды «Реактор», сообщает региональный Роспотребнадзор.
Известно, что в Екатеринбург хоккеисты приехали для участия в соревнованиях. Руководство заведения, а также гостиницы «Московская горка» получило предписание о проведении дополнительной дезинфекции.
Из-за того, что игроки, предположительно, отравились, матчи перенесли. Они должны были пройти 26 и 27 октября, но теперь состоятся лишь 8 и 9 января следующего года.
Напомним, ранее в школе №1 произошло массовое отравление учеников. После этого с проверкой в учреждение нагрянули специалисты Роспотребнадзора, а образовательный процесс перенесся в дистанционный формат.