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Мэрия Нижнего Тагила купит семиместный автомобиль за 1,4 млн рублей

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила вновь объявила аукцион на покупку семиместного автомобиля. Начальная цена закупки — 1,4 млн рублей. Прошлые торги были признаны несостоявшимися.

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть выпущен не ранее 2022 года, иметь двигатель мощностью 100-150 лошадиных сил, серый цвет кузова, левый руль, семь посадочных мест и перегородку между водителем и пассажирами. В комплектацию также должны входить огнетушитель, аптечка, аварийный знак, домкрат и баллонный ключ.

Срок поставки автомобиля — две недели с дня заключения контракта. Заявки на аукцион принимаются до 1 ноября этого года, после чего определится победитель.

Напомним, в сентябре этого года администрация Нижнего Тагила уже объявляла закупку на приобретение семиместного автомобиля. Однако тогда аукцион признали несостоявшимся, так как все заявки были отклонены.

Мэрия Нижнего Тагила купит автомобиль стоимостью 1,4 миллиона рублей
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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Автомобиль#Закупка#Администрация
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