Мэрия Нижнего Тагила купит семиместный автомобиль за 1,4 млн рублей

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть выпущен не ранее 2022 года, иметь двигатель мощностью 100-150 лошадиных сил, серый цвет кузова, левый руль, семь посадочных мест и перегородку между водителем и пассажирами. В комплектацию также должны входить огнетушитель, аптечка, аварийный знак, домкрат и баллонный ключ.
Срок поставки автомобиля — две недели с дня заключения контракта. Заявки на аукцион принимаются до 1 ноября этого года, после чего определится победитель.
Напомним, в сентябре этого года администрация Нижнего Тагила уже объявляла закупку на приобретение семиместного автомобиля. Однако тогда аукцион признали несостоявшимся, так как все заявки были отклонены.