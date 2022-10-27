Мэрия Нижнего Тагила купит семиместный автомобиль за 1,4 млн рублей

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть выпущен не ранее 2022 года, иметь двигатель мощностью 100-150 лошадиных сил, серый цвет кузова, левый руль, семь посадочных мест и перегородку между водителем и пассажирами. В комплектацию также должны входить огнетушитель, аптечка, аварийный знак, домкрат и баллонный ключ.