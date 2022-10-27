Многодетный житель Нижнего Тагила задержался в Елани из-за путаниц

Речь идет о 39-летнем Анатолии. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, сообщает издание Ура.ру.
По повестке Анатолия призвали 25 сентября. Тагильчанин учился в военно-медицинском институте, а в жизни работает травматологом-ортопедом. При этом у него есть трое детей в возрасте от двух до 14 лет.
Во время разговора мужчина рассказал, что его из военкомата отправили в часть для мобилизованных. Максим Иванов же пообещал вернуть мужчину домой.
Кто был мобилизован до 4 октября, на них распространялся 31-й ФЗ, а 4 октября вышла директива Генштаба, где было пояснение, что мужчины с тремя и более детьми подлежат возвращению домой, — сказал Иванов.
В Свердловской области хоронят пятерых мобилизованных, доставленных в ночь на 25 октября грузом-200. Тела свердловчан были доставлены в область из зоны проведения спецоперации на Украине.