Мотив раздал 1400 смартфонов своим абонентам

В акции приняли участие десятки тысяч абонентов Мотив. Самыми активными участниками оказались жители Нижнего Тагила. Они отправили почти 20 тысяч сообщений! Неудивительно, что среди победителей также преобладают тагильчане – 886 смартфонов XIAOMI Redmi 9A отправлены в «город заводов». С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке. Первые 600 устройств новые владельцы уже получили и поделились эмоциями от необычного розыгрыша:
Я абонент Мотив очень давно, даже не вспомню, когда подключила номер... У меня вся семья на Мотиве: и муж, и дети. Мы ехали на дачу и по радио услышали о том, что Мотив будет раздавать смартфоны, - вспоминает тагильчанка Лейсан Соколова. - Мы тут же все вчетвером отправили смс на короткий номер. Я впервые участвовала в подобном розыгрыше, никогда не выигрывала ничего. Как-то утром просыпаюсь, приходит смс: «Поздравляем! Вы выиграли смартфон XIAOMI Redmi 9A…» Я всем дома показываю смску и не верю, как во сне. Сейчас уже забрала смартфон, пользуюсь им, очень довольна. Вот как раз по нему сейчас говорю. Большое спасибо, Мотив!
Победителей выбирали случайным образом с помощью специальной программы, трансляции велись в прямых эфирах в официальном сообществе Мотив во «Вконтакте». В общей сложности сотовый оператор Мотив раздал своим абонентам 1400 смартфонов XIAOMI Redmi 9A. Призовой фонд акции превысил 10 миллионов рублей.
Сердечно поздравляю всех победителей! Обычно количество призов в розыгрышах в лучшем случае ограничено 100. И потенциальные участники понимают, что шансов выиграть не так много. Но мы хотели порадовать большее число абонентов, - отмечает коммерческий директор телекоммуникационной группы Мотив Андрей Золотарев. – 1400 призов, это 1400 победителей. Спасибо всем за активность и участие. Кто не выиграл, не расстраивайтесь, это не последний розыгрыш от нашей компании.
Все абоненты, участвовавшие в акции, но не вошедшие в число победителей получили подарочный пакет интернет-трафика.
Напоминаем, что получить новенькие XIAOMI Redmi 9A можно в период с 14 по 29 ноября в одном из салонов связи Мотив. Победителю необходимо предъявить паспорт и назвать ИНН.
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