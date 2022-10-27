Мотив раздал 1400 смартфонов своим абонентам

В акции приняли участие десятки тысяч абонентов Мотив. Самыми активными участниками оказались жители Нижнего Тагила. Они отправили почти 20 тысяч сообщений! Неудивительно, что среди победителей также преобладают тагильчане – 886 смартфонов XIAOMI Redmi 9A отправлены в «город заводов». С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке. Первые 600 устройств новые владельцы уже получили и поделились эмоциями от необычного розыгрыша: