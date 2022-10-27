Мужчина из Нижнего Тагила украл из магазина автозапчастей коробку с пожертвованиями

Урну мальчику удалось вынести в тот момент, когда продавцы отвлеклись. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Все это произошло в магазине «Автозапчасти» на проспекте Вагоностроителей. Известно, что злоумышленник зашел в торговую точку, где стал предлагать всем присутствующим купить шампуни.
Далее, когда кассиры переключили свое внимание на посетителей, он схватил урну для пожертвований и скрылся. Датчик, установленный в урне, свидетельствовал о том, что там находилось 3 500 рублей.
Владельца магазина обратились в полицию. Вора разыскивают.