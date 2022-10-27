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Мужчина из Нижнего Тагила украл из магазина автозапчастей коробку с пожертвованиями

Сегодня, 14:37
В Нижнем Тагиле мужчина украл из магазина коробку, в которой хранились пожертвования горожан на благотворительность.

Урну мальчику удалось вынести в тот момент, когда продавцы отвлеклись. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Все это произошло в магазине «Автозапчасти» на проспекте Вагоностроителей. Известно, что злоумышленник зашел в торговую точку, где стал предлагать всем присутствующим купить шампуни.

Далее, когда кассиры переключили свое внимание на посетителей, он схватил урну для пожертвований и скрылся. Датчик, установленный в урне, свидетельствовал о том, что там находилось 3 500 рублей.

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Владельца магазина обратились в полицию. Вора разыскивают.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Кража#Деньги#Пожерствования#Вор#Магазин
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