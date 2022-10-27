«Мы не сдаёмся»: свердловские добровольцы десятые сутки ищут женщину из Новоасбеста

Напомним, 18 октября в посёлке Новоасбест без вести пропала Вера Васильевна Сарсадских. В тот день она пошла гулять, но ближе к вечеру позвонила близким и сообщила, что потерялась. Родственники позвонили по номеру 112, поиски начали полиция и МЧС, вскоре присоединилось и добровольцы.