«Мы не сдаёмся»: свердловские добровольцы десятые сутки ищут женщину из Новоасбеста

Сейчас продолжаются поиски автономными опытными экипажами, пояснили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». Автономные, значит, без организации штаба на месте.
На завтра [27 октября] местный депутат выделил 2 автобуса и собрал добровольцев с местного предприятия, которые готовы идти на поиск, сопровождать их будут наши опытные СПГ — старшие поисковой группы, — рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Начиная с 18 октября на поиски Веры Васильевны вышли более 200 человек: полиция, спасатели, родные, местные жители и добровольцы поисковых отрядов.
Приехали большие группы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в том числе студенты Нижнетагильского медицинского колледжа. Выезжали на место поиска и кинологи, — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Снежная.
Общая длина треков составила более 500 километров. В поисках задействовали 4 беспилотных летательных аппарата, 5 квадроциклов, мотоциклы. Общими усилиями проверили квадрат установленный по вышкам сотовой связи и несколько других мест, куда могла уйти пропавшая женщина.
К сожалению, результата поиски не дали. Мы не опускаем руки и не сдаёмся, поиски продолжаются, сейчас остались задачи для самых опытных поисковиков, охотников, туристов. Нужно проверить все труднодоступные места, — добавили в «ЛизаАлерт».