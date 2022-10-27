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«Мы не сдаёмся»: свердловские добровольцы десятые сутки ищут женщину из Новоасбеста

Сегодня, 05:40
Фото: TagilCity.ru

Десятые сутки идут поиски пропавшей старушки под Нижним Тагилом

Волонтёры из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новоасбеста и других городов Свердловской области подключены к поискам пропавшей пенсионерки из Новоасбеста. В настоящее время в поисках задействованы автономные опытные экипажи.

Сейчас продолжаются поиски автономными опытными экипажами, пояснили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». Автономные, значит, без организации штаба на месте.

На завтра [27 октября] местный депутат выделил 2 автобуса и собрал добровольцев с местного предприятия, которые готовы идти на поиск, сопровождать их будут наши опытные СПГ — старшие поисковой группы, — рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Начиная с 18 октября на поиски Веры Васильевны вышли более 200 человек: полиция, спасатели, родные, местные жители и добровольцы поисковых отрядов. 

Приехали большие группы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в том числе студенты Нижнетагильского медицинского колледжа. Выезжали на место поиска и кинологи, — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Снежная.

Общая длина треков составила более 500 километров. В поисках задействовали 4 беспилотных летательных аппарата, 5 квадроциклов, мотоциклы. Общими усилиями проверили квадрат установленный по вышкам сотовой связи и несколько других мест, куда могла уйти пропавшая женщина. 

Общая длина треков составила более 500 километров
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»
К сожалению, результата поиски не дали. Мы не опускаем руки и не сдаёмся, поиски продолжаются, сейчас остались задачи для самых опытных поисковиков, охотников, туристов. Нужно проверить все труднодоступные места, — добавили в «ЛизаАлерт».
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Напомним, 18 октября в посёлке Новоасбест без вести пропала Вера Васильевна Сарсадских. В тот день она пошла гулять, но ближе к вечеру позвонила близким и сообщила, что потерялась. Родственники позвонили по номеру 112, поиски начали полиция и МЧС, вскоре присоединилось и добровольцы. 
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