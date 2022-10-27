На трассе под Нижним Тагилом ГАЗель влетела в двух пешеходов

Под Нижним Тагилом водитель «ГАЗели» протаранил среднетоннажный грузовик Fuso Canter. Сообщение о ДТП разместили в паблике "Инцидент Нижний Тагил" в ВК.
Грузовик стоял на обочине. Водитель автомобиля вместе с пассажиром меняли колесо, когда в FUSO въехала "ГАЗель", сообщили TagilСity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
Водитель и пассажир менявшие колесо получили травмы. У мужчины 1969 года рождения закрытый перелом левой лодыжки и перелом костей левой кисти. У 19-летнего пассажира под вопросом перелом шеи и ушибленная рана головы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Водителя и пассажира FUSO увезли в Демидовскую больницу. Решается вопрос о госпитализации. По словам водителя «Газели», он был ослеплен солнцем и не увидел грузовик на обочине.
На видео размещенном в группе «Инцидент Нижний Тагил» видно, что кунг от "ГАЗели" от удара снесло на проезжую часть. У китайского грузовика деформированы задние двери кузова.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на улице Московской вечером, 26 октября, произошло несколько ДТП. Аварии случились из-за образовавшегося льда на месте затопления.