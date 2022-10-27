На затопленной улице в Екатеринбурге машины врезаются друг в друга

Днем на месте прорвалась труба. О том, что в данном месте произошло много ДТП, рассказали очевидцы событий, пишет портал Е1.
Водители теряли управление, а машины сталкивались друг с другом, — сказали свидетели.
Также они отметили, что некоторые автомобили из-за образовавшегося льда разворачивало поперек полос. Появились пробки. О пострадавших очевидцы не сообщают.
Напомним, ранее сообщалось о пожилом мужчине из Екатеринбурга, которому стало плохо за рулем. Почувствовав недомогание, он потерял управление над авто, и врезался в иномарку. Предварительно известно, что он мог скончаться еще до столкновения.