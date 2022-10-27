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На затопленной улице в Екатеринбурге машины врезаются друг в друга

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на улице Московской вечером, 26 октября, произошло несколько ДТП. Аварии случились из-за образовавшегося льда на месте затопления.

Днем на месте прорвалась труба. О том, что в данном месте произошло много ДТП, рассказали очевидцы событий, пишет портал Е1.

Водители теряли управление, а машины сталкивались друг с другом, — сказали свидетели.

Также они отметили, что некоторые автомобили из-за образовавшегося льда разворачивало поперек полос. Появились пробки. О пострадавших очевидцы не сообщают.

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Напомним, ранее сообщалось о пожилом мужчине из Екатеринбурга, которому стало плохо за рулем. Почувствовав недомогание, он потерял управление над авто, и врезался в иномарку. Предварительно известно, что он мог скончаться еще до столкновения.

#Елена Озерова#Происшествия#Лед#Аварии#ДТП#Затопление#Вода#Новости УрФО
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