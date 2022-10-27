Новый храм для прихожан строится на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

На сегодняшний день в поселке Сухоложском в Нижнем Тагиле зарегистрирована православная община во имя Архистратига Божия Михаила, которую возглавляет иерей Александр Волков.
Храм будет находиться в срубе, который уже поставлен. Настоятель рассчитывал в зимний период уже начать совершение Богослужений. Однако в настоящее время происходит технологический процесс оседания здания, затем предстоит обшивка стен. Также в дальнейшем планируется расширить храм со стороны алтаря и входа, уже заказан купол, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.
Там пояснили, инициатива строительства храма исходила от жителей поселка. Администрация Нижнего Тагила пошла навстречу и предоставила землю. Активная приходская община помогает в строительстве. По понедельникам там проводится молебен Небесным силам.
Планируется, что будет создана полноценная православная община, в которой священник будет совершать регулярные Богослужения и все уставные требы, включая совершение таинств крещения, венчания, отпевания и прочее, — отметили в пресс-службе.
Также журналисту редакции рассказали, что сейчас верующие жители Сухоложского поселка посещают действующие приходы на Вагонке, однако хотят иметь свой. Именно поэтому тагильчане неоднократно обращались с запросами в администрацию города и епархиальное управление.