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Новый храм для прихожан строится на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

27 октября 09:43
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле начато строительство нового храма Архистратига Божия Михаила на Сухоложском поселке в районе улицы Цементная.

На сегодняшний день в поселке Сухоложском в Нижнем Тагиле зарегистрирована православная община во имя Архистратига Божия Михаила, которую возглавляет иерей Александр Волков.

Храм будет находиться в срубе, который уже поставлен. Настоятель рассчитывал в зимний период уже начать совершение Богослужений. Однако в настоящее время происходит технологический процесс оседания здания, затем предстоит обшивка стен. Также в дальнейшем планируется расширить храм со стороны алтаря и входа, уже заказан купол, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.
Фото: TagilCity.ru

Там пояснили, инициатива строительства храма исходила от жителей поселка. Администрация Нижнего Тагила пошла навстречу и предоставила землю. Активная приходская община помогает в строительстве. По понедельникам там проводится молебен Небесным силам.

Планируется, что будет создана полноценная православная община, в которой священник будет совершать регулярные Богослужения и все уставные требы, включая совершение таинств крещения, венчания, отпевания и прочее, — отметили в пресс-службе.

Также журналисту редакции рассказали, что сейчас верующие жители Сухоложского поселка посещают действующие приходы на Вагонке, однако хотят иметь свой. Именно поэтому тагильчане неоднократно обращались с запросами в администрацию города и епархиальное управление.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Храм#Епархия#Сухоложский поселок
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