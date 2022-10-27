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Парты и стулья за 778 тысяч рублей появятся в двух школах Нижнего Тагила

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Аукцион на приобретение столов и стульев для школ № 44 и № 7 объявила администрация Нижнего Тагила. Начальная цена закупки — 778 тысяч рублей.

Всего для двух школ планируется закупить 160 столов для разных ростовых групп с регулировкой высоты и без нее, а также 287 стульев с фанерными сидениями. Вся мебель должна быть безопасной и соответствовать санитарным нормам.

Победителю аукциона необходимо будет доставить стулья и парты в течение 20 рабочих дней и самостоятельно произвести сборку.

Напомним, новые окна в поликлинике № 3 на Липовом тракте в Нижнем Тагиле установит ООО «Европласт». Местная фирма снизила начальную цену контракта с 4,6 до 2,4 миллиона рублей.

Установка новых окон в поликлинике № 3 в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле
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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа №44#Мебель#Ученики
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