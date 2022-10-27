Парты и стулья за 778 тысяч рублей появятся в двух школах Нижнего Тагила

Всего для двух школ планируется закупить 160 столов для разных ростовых групп с регулировкой высоты и без нее, а также 287 стульев с фанерными сидениями. Вся мебель должна быть безопасной и соответствовать санитарным нормам.
Победителю аукциона необходимо будет доставить стулья и парты в течение 20 рабочих дней и самостоятельно произвести сборку.
Напомним, новые окна в поликлинике № 3 на Липовом тракте в Нижнем Тагиле установит ООО «Европласт». Местная фирма снизила начальную цену контракта с 4,6 до 2,4 миллиона рублей.