Почти тонну нелегального дизтоплива конфисковали полицейские Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полицейские выявили нелегальную точку продажи дизельного топлива. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».
В ходе расследования выяснилось, что организатором подпольного бизнеса на Восточном шоссе, является 51-летний местный житель. Дизтопливо уходило в продажу без документов, за пределами установленных муниципалитетом точек торговли. Кроме того, мужчина не имел регистрации в налоговой инспекции.
Составлен административный протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Нарушителю грозит штраф 500-2000 рублей. Силовики конфисковали более тысячи литров контрафактного дизтоплива.
Ранее сообщалось, что полиция Нижнего Тагила разыскивает хулиганов за слив бензина из автомобилей. Во дворах города появились ночные воры топлива из легковых автомобилей.