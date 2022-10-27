Почти тонну нелегального дизтоплива конфисковали полицейские Нижнего Тагила

В ходе расследования выяснилось, что организатором подпольного бизнеса на Восточном шоссе, является 51-летний местный житель. Дизтопливо уходило в продажу без документов, за пределами установленных муниципалитетом точек торговли. Кроме того, мужчина не имел регистрации в налоговой инспекции.