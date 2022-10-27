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Почти тонну нелегального дизтоплива конфисковали полицейские Нижнего Тагила

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Правоохранители Нижнего Тагила закрыли нелегальную АЗС на территории города. Конфисковано чуть менее тонны контрафактного дизельного топлива. Торговля осуществлялась без лицензии.

В Нижнем Тагиле полицейские выявили нелегальную точку продажи дизельного топлива. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».

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В ходе расследования выяснилось, что организатором подпольного бизнеса на Восточном шоссе, является 51-летний местный житель. Дизтопливо уходило в продажу без документов, за пределами установленных муниципалитетом точек торговли. Кроме того, мужчина не имел регистрации в налоговой инспекции. 

Составлен административный протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Нарушителю грозит штраф 500-2000 рублей. Силовики конфисковали более тысячи литров контрафактного дизтоплива.

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Ранее сообщалось, что полиция Нижнего Тагила разыскивает хулиганов за слив бензина из автомобилей. Во дворах города появились ночные воры топлива из легковых автомобилей.

#Федор Быстров#Происшествия#Дизельное топливо#Лицензия#Контрафакт
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