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Ремонт нового офиса МФЦ в здании на Ломоносова начат в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:42
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле строители начали ремонт нового офиса МФЦ на четвертом этаже здания на улице Ломоносова, 2а. Согласно контракту, работы должны быть окончены в течение 80 дней.

Контракт на ремонт был подписан с тагильской формой «Уралстройинжиниринг». За выполненную работу организация получит 8,4 миллиона рублей.

На сегодняшний день строители занимаются демонтажными работами. Они сносят установленные ранее перегородки и разбирают старую электропроводку. Также завозятся необходимые для ремонта материалы, — выяснила редакция TagilCity.ru.

На фотографиях можно заметить, что строители работают ежедневно. На кадрах, снятых 27 октября, перегородки уже снесены, тогда как на более ранних фото они еще стоят.

26.10.2022. Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а26.10.2022. Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а
27.10.2022 Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а27.10.2022 Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а
27.10.2022 Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а27.10.2022 Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а
27.10.2022 Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а27.10.2022 Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а
26.10.2022. Ремонт офиса МФЦ на Ломоносова, 2а
Фото: TagilCity.ru

Новый офис МФЦ займет площадь почти в тысячу квадратных метров, для тагильчан будут работать 36 окон. На четвертый этаж можно будет попасть по лестнице, кроме того в здании работают два лифта. Во время ремонта помещения строители заменят коммунальные системы, оборудуют видеонаблюдение и противопожарную систему, поставят новые перегородки и сделают чистовую отделку.

Напомним, офис Ленинского МФЦ на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыт после открытия нового в центре города.

Закрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем Тагиле
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