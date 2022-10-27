Ремонт нового офиса МФЦ в здании на Ломоносова начат в Нижнем Тагиле

Новый офис МФЦ займет площадь почти в тысячу квадратных метров, для тагильчан будут работать 36 окон. На четвертый этаж можно будет попасть по лестнице, кроме того в здании работают два лифта. Во время ремонта помещения строители заменят коммунальные системы, оборудуют видеонаблюдение и противопожарную систему, поставят новые перегородки и сделают чистовую отделку.