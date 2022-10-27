РЭО: Определены 6 регионов-лидеров по сбору платы за вывоз отходов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что по результатам мониторинга регоператоров за август текущего года в целом по стране их деятельность оценили как стабильную. Для анализа были взяты за основу отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. В среднем по России сборы за период с января по август этого года составили 87%. Гражданами и юридическими лицами было заплачено 144,6 миллиарда рублей. Есть и худшие регионы, чей показатель составил менее 60%, и лучшие - с показателем более 96%. Об этом информирует 360tv.ru.
Также в РЭО сообщили о том, что в стране установлено 284 зоны деятельности регоператоров. В 253 зонах уже оказывают услуги 182 оператора. Самые низкие показатели оказались у Ингушетии, Дагестана и Тывы, а также у Хабаровского края. В этих регионах показатель составил ниже 60%.
Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов заявил, что причины этого кроются в больших расстояниях до потребителей услуги и отсутствие доступа к личным данным абонентов, в связи с чем невозможно взыскать долги.
За январь - август 2021 года собираемость составила 87,4%. Было собрано 109,9 миллиарда рублей. В этом году к оплате было 166,2 миллиарда рублей, а оплачено 144,6 миллиарда рублей. Более высоких сборов достигли в Москве и Санкт-Петербурге, где с этого года уже работают регоператоры.
В РЭО отметили, что в тариф заложили стоимость вывоза мусора, возведение и эксплуатацию объектов обращения с отходами. А недавно в тариф включили траты на компостирование.
В этом году российское правительство в список инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года внесло федеральный проект “Экономика замкнутого цикла”. Руководитель проекта - РЭО, который отметил, что высокие сборы и стабильная работа регоператоров считается важной задачей в рамках перехода к экономике замкнутого цикла.