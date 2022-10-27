РЭО: Определены 6 регионов-лидеров по сбору платы за вывоз отходов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что по результатам мониторинга регоператоров за август текущего года в целом по стране их деятельность оценили как стабильную. Для анализа были взяты за основу отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. В среднем по России сборы за период с января по август этого года составили 87%. Гражданами и юридическими лицами было заплачено 144,6 миллиарда рублей. Есть и худшие регионы, чей показатель составил менее 60%, и лучшие - с показателем более 96%. Об этом информирует 360tv.ru.