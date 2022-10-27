Соседка рассказала о героине шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска

26 октября по телевизору был показан выпуск данного шоу со свердловчанкой в главной роли. Тогда сообщалось, что ученица школы Наталья Попова решила родить ребенка от подростка, который бросил школу еще в 8 классе.
Соседка молодой пары рассказала, как сложилась их дальнейшая жизнь, сообщает «КП-Екатеринбург». Она рассказала, что у них родился сын.
Раньше Сергей (отец ребенка) вытворял всякие пакости по детству, сейчас остепенился. Живут с бабушкой Сергея, но не всегда, - сообщила женщина.
Сама Наташа, как рассказала соседка, девушка вежливая и воспитанная. Сын, с которым она видит девушку, растет ухоженным.
В шоу сообщалось, что Сергей никак не может найти работу. Соседка отметила, что он сейчас работает грузчиком в сетевом магазине. Также она отметила, что молодая пара завела собаку породы хаски.
Напомним, ранее сообщалось, что после выпуска шоу в эфир, девушка столкнулась с волной хейта со стороны жителей родного города. Негативные комментарии они оставляли в местных пабликах. Некоторые граждане осуждали девушку за раннюю беременность.