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Соседка рассказала о героине шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
Соседка девушки из Краснотурьинска, которая снялась в шоу «Беременна в 16», рассказала о ней.

26 октября по телевизору был показан выпуск данного шоу со свердловчанкой в главной роли. Тогда сообщалось, что ученица школы Наталья Попова решила родить ребенка от подростка, который бросил школу еще в 8 классе.

Соседка молодой пары рассказала, как сложилась их дальнейшая жизнь, сообщает «КП-Екатеринбург». Она рассказала, что у них родился сын.

Раньше Сергей (отец ребенка) вытворял всякие пакости по детству, сейчас остепенился. Живут с бабушкой Сергея, но не всегда, - сообщила женщина.

Сама Наташа, как рассказала соседка, девушка вежливая и воспитанная. Сын, с которым она видит девушку, растет ухоженным.

В шоу сообщалось, что Сергей никак не может найти работу. Соседка отметила, что он сейчас работает грузчиком в сетевом магазине. Также она отметила, что молодая пара завела собаку породы хаски.

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Напомним, ранее сообщалось, что после выпуска шоу в эфир, девушка столкнулась с волной хейта со стороны жителей родного города. Негативные комментарии они оставляли в местных пабликах. Некоторые граждане осуждали девушку за раннюю беременность.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Беременность#Роды#Ребенок#Шоу#Телешоу
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