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Свердловское УФАС оштрафовало «ОТП Банк» за спам на 600 тысяч рублей

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
В рассылке 10 тысяч сообщений с ненадлежащей рекламой «ОТП Банком» обвинило свердловское УФАС. Организацию оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Дело в том, что в одном смс-сообщении специалисты обнаружили сразу два нарушения. Первое нарушение – рассылка без согласия клиента, второе – содержание в сообщении не полной информации о кредите.

Представители банка настаивали, что это не было рекламной рассылкой, а являлось индивидуальным предложением для клиентов. В УФАС отметили, так как рассылка была произведена 10 тысячам пользователям услуг, предложение не могло быть индивидуальным.

Кроме того, специалисты выяснили, что подобное сообщение получил в том числе тот пользователь услугами банка, который три года назад взял кредит, и тем самым автоматически подписался под получением подобной рассылки.

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В результате банк удалил вышеуказанного гражданина из своей базы для рассылки. Арбитражный суд Москвы признал назначенный штраф законным.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Банк#Кредит#Рассылка#УФАС#Штраф
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