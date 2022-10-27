Свердловское УФАС оштрафовало «ОТП Банк» за спам на 600 тысяч рублей

Дело в том, что в одном смс-сообщении специалисты обнаружили сразу два нарушения. Первое нарушение – рассылка без согласия клиента, второе – содержание в сообщении не полной информации о кредите.
Представители банка настаивали, что это не было рекламной рассылкой, а являлось индивидуальным предложением для клиентов. В УФАС отметили, так как рассылка была произведена 10 тысячам пользователям услуг, предложение не могло быть индивидуальным.
Кроме того, специалисты выяснили, что подобное сообщение получил в том числе тот пользователь услугами банка, который три года назад взял кредит, и тем самым автоматически подписался под получением подобной рассылки.
В результате банк удалил вышеуказанного гражданина из своей базы для рассылки. Арбитражный суд Москвы признал назначенный штраф законным.