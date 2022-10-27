Топ-10 богатых женщин в Нижнем Тагиле

Первое место среди 19 богатейших женщин заняла заняла владелица «Нижнетагильской птицефабрики» Запорожан Татьяна Валентиновна. Ее активы в 2021 году составили 520 млн рублей, выручка — 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 36 млн рублей. На пятом месте в общем рейтинге.
На втором месте рейтинга — Маньшина Татьяна Брониславовна, которая владеет 22% в ООО «Водоканал-НТ». Активы тагильчанки в 2021 году составили 191 млн рублей, выручка — 465 млн рублей, а чистая прибыль — 121 млн рублей. На восьмом месте в общем рейтинге.
Третьей среди лидеров стала Хафизова Татьяна Дмитриевна, владеющая строительной компанией ООО «Промстройсервис». В прошлом году ее активы составили 215 млн рублей, выручка — 238 млн рублей, а чистая прибыль — 28 млн рублей. На 15 месте в общем рейтинге.
Далее места среди богатых женщин Нижнего Тагила распределились так:
4. Розенбах Евгения Олеговна. Владеет двумя компаниями по организации питания в детских садах, школах и больницах. Чистые активы — 153 млн рублей, выручка — 176 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. На 19 месте в общем рейтинге.
5. Новожилова Людмила Михайловна. Одна из владельцев долей в «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (16,79%). Чистые активы — 86 млн рублей, выручка — 73 млн рублей, чистая прибыль — 38 млн рублей. На 37 месте в общем рейтинге.
6. Орлова Елена Владимировна. Тагильчанка владеет компанией по ремонту производственного оборудования «Ремсервис». Чистые активы — 44 млн рублей, выручка — 306 млн рублей, чистая прибыль — 7 млн рублей. На 47 месте в общем рейтинге.
7. Меркулова Ирина Петровна. Также является одним из владельцев «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (46%). Чистые активы — 23 млн рублей, выручка — 93 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. На 55 месте в общем рейтинге.
8. Тимофеева Людмила Григорьевна. В ее собственности находится офисный центр «Красная площадь». Чистые активы — 124 млн рублей, выручка — 32 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей. На 58 месте в общем рейтинге.
9. Денисова Светлана Владимировна. Одна из владелиц компаний по производству асфальтобетонных смесей — ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ». Чистые активы — 26 млн рублей, выручка — 127 млн рублей, чистая прибыль — 19 млн рублей. На 60 месте в общем рейтинге.
10. Бушина Ирина Владимировна. Еще одна владелица ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ». Чистые активы — 26 млн рублей, выручка — 127 млн рублей, чистая прибыль — 19 млн рублей. На 61 месте в общем рейтинге.
Напомним, TagilCity.ru составил топ-100 самых богатых людей Нижнего Тагила. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в городе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами.
Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний: чистые активы, чистая прибыль и выручка. Данные брались из открытых источников. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводился по среднему значению всех индикаторов.