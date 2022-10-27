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Топ-10 богатых женщин в Нижнем Тагиле

27 октября 04:50
Фото: 1MI

В сотню богатейших предпринимателей в Нижнем Тагиле вошли только 19 женщин

Среди ста богатейших людей Нижнего Тагила есть и представительницы прекрасного пола. Кто из женщин вошел в рейтинг богатых, читайте на TagilCity.ru.

Первое место среди 19 богатейших женщин заняла заняла владелица «Нижнетагильской птицефабрики» Запорожан Татьяна Валентиновна. Ее активы в 2021 году составили 520 млн рублей, выручка — 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 36 млн рублей. На пятом месте в общем рейтинге.

На втором месте рейтинга — Маньшина Татьяна Брониславовна, которая владеет 22% в ООО «Водоканал-НТ». Активы тагильчанки в 2021 году составили 191 млн рублей, выручка — 465 млн рублей, а чистая прибыль — 121 млн рублей. На восьмом месте в общем рейтинге.

Третьей среди лидеров стала Хафизова Татьяна Дмитриевна, владеющая строительной компанией ООО «Промстройсервис». В прошлом году ее активы составили 215 млн рублей, выручка — 238 млн рублей, а чистая прибыль — 28 млн рублей. На 15 месте в общем рейтинге.

В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
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Далее места среди богатых женщин Нижнего Тагила распределились так:

4. Розенбах Евгения Олеговна. Владеет двумя компаниями по организации питания в детских садах, школах и больницах. Чистые активы — 153 млн рублей, выручка — 176 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. На 19 месте в общем рейтинге.

5. Новожилова Людмила Михайловна. Одна из владельцев долей в «Нижнетагильской типографии» (47%)  и интернет-провайдера «Сети Тагила» (16,79%). Чистые активы — 86 млн рублей, выручка — 73 млн рублей, чистая прибыль — 38 млн рублей. На 37 месте в общем рейтинге.

6. Орлова Елена Владимировна. Тагильчанка владеет компанией по ремонту производственного оборудования «Ремсервис». Чистые активы — 44 млн рублей, выручка — 306 млн рублей, чистая прибыль — 7 млн рублей. На 47 месте в общем рейтинге.

7. Меркулова Ирина Петровна. Также является одним из владельцев «Нижнетагильской типографии» (47%) и интернет-провайдера «Сети Тагила» (46%). Чистые активы — 23 млн рублей, выручка — 93 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. На 55 месте в общем рейтинге.

8. Тимофеева Людмила Григорьевна. В ее собственности находится офисный центр «Красная площадь». Чистые активы — 124 млн рублей, выручка — 32 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей. На 58 месте в общем рейтинге.

9. Денисова Светлана Владимировна. Одна из владелиц компаний по производству асфальтобетонных смесей — ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ». Чистые активы — 26 млн рублей, выручка — 127 млн рублей, чистая прибыль — 19 млн рублей. На 60 месте в общем рейтинге.

10. Бушина Ирина Владимировна. Еще одна владелица ООО «Асфальт Трейд» и ООО «СКБ-НТ». Чистые активы — 26 млн рублей, выручка — 127 млн рублей, чистая прибыль — 19 млн рублей. На 61 месте в общем рейтинге.

ТОП-100 самых богатых бизнесменов Нижнего Тагила
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Напомним, TagilCity.ru составил топ-100 самых богатых людей Нижнего Тагила. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в городе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами.

 
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Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний: чистые активы, чистая прибыль и выручка. Данные брались из открытых источников. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводился по среднему значению всех индикаторов.

Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
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