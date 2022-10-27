Топ-10 богатых женщин в Нижнем Тагиле

Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний: чистые активы, чистая прибыль и выручка. Данные брались из открытых источников. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводился по среднему значению всех индикаторов.