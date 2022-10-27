Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле

Голященко Алексей Сергеевич. Владеет строительной компанией «Уралстроймонтаж», занимающейся строительством и ремонтом дорог в Нижнем Тагиле. Один из последних проектов, над которым работает компания, это мост на улице Циолковского. Сроки его сдачи откладывались уже несколько раз. Чистые активы — 403 млн рублей, выручка — 834 млн рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. На седьмом месте в общем рейтинге.

Перезолов Сергей Владимирович. В его владении находится строительная компания «Юпитер-НТ», которая в этом году завершает возведение нескольких домов на проспекте Вагоностроителей и уходит с рынка в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 410 млн рублей, выручка — 272 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей. На деаятом месте в общем рейтинге.

Хафизова Татьяна Дмитриевна. Прибыль ей приносит ООО «Промстройсервис», которое регулярно получает контракты на проведение капитальных ремонтов домов в свердловских городах — Первоуральске, Качканаре, Серове и других. Чистые активы — 215 млн рублей, выручка — 238 млн рублей, чистая прибыль — 28 млн рублей. На 15 месте в общем рейтинге.

Куренев Павел Сергеевич. Компания бизнесмена ООО «Капиталстрой» заключала несколько многомиллионных контрактов с МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле, как субподрядчик на ремонт дорог. Например, в 2020 году компания ремонтировала улицы Тагильская и Кирова. Чистые активы — 83 млн рублей, выручка — 395 млн рублей, чистая прибыль — 31 млн рублей. На 23 месте в общем рейтинге.

Оганнисян Аркади Суренович. Владеет строительной компанией «Русдор» в Нижнем Тагиле, занимающейся ремонтом дорог. В 2022 году компания заключала контракты на ремонт дорог в Реже, Новой Ляле, в поселке Таватуй и других городах. Чистые активы — 92 млн рублей, выручка — 140 млн рублей, чистая прибыль — 33 млн рублей. На 30 месте в общем рейтинге.

Пузырев Александр Геннадьевич. В его владении находятся 80% монтажной компании ООО «Востокметаллургмонтаж» в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 35 млн рублей, выручка — 533 млн рублей, чистая прибыль — 25 млн рублей. На 32 месте в общем рейтинге. На 32 месте в общем рейтинге.

Благинин Константин Андреевич. Является директором и владельцем ООО «Горсвет» и ООО «Уралстрой-НТ». Обе компании получают многомиллионные контракты на субподряд при строительстве дорог и благоустройстве парков и скверов в Нижнем Тагиле. В частности «Госвет» занимался проводкой коммуникаций в парке на Муринских прудах и парке Победы. Чистые активы — 39 млн рублей, выручка — 432 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей. На 43 месте в общем рейтинге.

Дроздач Сергей Александрович. Владелец строительной компании ООО «Ресурс», которая занимается возведением домов. Чистые активы — 48 млн рублей, выручка — 267 млн рублей, чистая прибыль — 9 млн рублей. На 46 месте в общем рейтинге.

Равдин Александр Олегович. В собственности Равдина Александра Олеговича находится строительная компания ООО «Север-Строй», которая занималась ремонтом хирургического корпуса Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 53 млн рублей, выручка — 161 млн рублей, чистая прибыль — 11 млн рублей. На 48 месте в общем рейтинге.