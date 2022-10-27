Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле

В этот рейтинг попали те тагильчане, чей бизнес развивается в сфере торговли. От продажи металлов до строительных магазинов и аптечных сетей в Нижнем Тагиле.
Этот список состоит из тагильских бизнесменов, владеющих торговыми центрами. Они зарабатывают на сдаче площадей в аренду.
Здесь в порядке убывания расположились бизнесмены, которым принадлежат строительные компании, занимающиеся возведением, реконструкцией и содержанием зданий, дорог, а также парков в Нижнем Тагиле и других городах региона.
Этот топ составлен из тех бизнесменов, в чьем владении находятся компании осуществляющие различные услуги: поставку воды, питание в школах, обслуживание многоквартирных домов. При этом на первых четырех местах расположились владельцы ресурсной компании «Водоканал-НТ».
Напомним, TagilCity.ru составил топ-100 самых богатых людей Нижнего Тагила. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в городе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами.
Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний: чистые активы, чистая прибыль и выручка. Данные брались из открытых источников. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводился по среднему значению всех индикаторов.