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Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле

27 октября 06:00
Фото: 1MI
В рейтинг самых богатых людей в Нижнем Тагиле, который составил TagilCity.ru, вошли не только предприниматели в сфере промышленности, но владельцы торговых, строительных и обслуживающих компаний.

Топ-5 богатейших владельцев торговых компаний

В этот рейтинг попали те тагильчане, чей бизнес развивается в сфере торговли. От продажи металлов до строительных магазинов и аптечных сетей в Нижнем Тагиле.

  1. Устюжанинов Евгений Юрьевич. Владеет компаниями по оптовой продаже металла по всей стране. Чистые активы — 2,8 млрд рублей, выручка — 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 484 млн рублей. На первом месте в общем рейтинге.
  2. Мясоедов Евгений Николаевич. Ему принадлежат семь строительных магазинов в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 288 млн рублей, выручка — 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей. На четвертом месте в общем рейтинге.
  3. Рассомагин Анатолий Сергеевич. Основной доход бизнесмен получает от ООО «НасосыПечиКотлы», торгующей в Нижнем Тагиле соответствующими товарами. Чистые активы — 109 млн рублей, выручка — 661 млн рублей, чистая прибыль — 52 млн рублей. На 10 месте в общем рейтинге.
  4. Геймбух Андрей Викторович. Владеет компанией ООО «Деловой стиль» в Нижнем Тагиле, которая занимается оптовой продажей канцелярских товаров. Чистые активы — 177 млн рублей, выручка — 414 млн рублей, чистая прибыль — 14 млн рублей. На 27 месте в общем рейтинге.
  5.  Кохман Игорь Васильевич. Учредитель сети аптек «03» в Нижнем Тагиле. Также предпринимателю принадлежат 50% «Тагилкниги», которую он выкупил у муниципалитета за 70 млн рублей. Чистые активы — 83 млн рублей, выручка — 213 млн рублей, чистая прибыль — 29 млн рублей. На 29 месте в общем рейтинге.
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Топ-5 богатейших рантье

Этот список состоит из тагильских бизнесменов, владеющих торговыми центрами. Они зарабатывают на сдаче площадей в аренду. 

  1. Уткин Михаил Александрович. Один из колоссов тагильского бизнеса. Его семье принадлежат площади в нескольких центрах Нижнего Тагила. Чистые активы — 320 млн рублей, выручка — 188 млн рублей, чистая прибыль — 139 млн рублей. На 11 месте в общем рейтинге.
  2. Попов Евгений Николаевич. Ему принадлежат доли в торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат», а также в сети автозаправок «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 240 млн рублей, выручка — 1,1 млн рублей, чистая прибыль — 16 млн рублей. На 13 месте в общем рейтинге.
  3. Уткин Андрей Михайлович. Является сыном бизнесмена Михаила Уткина (первая строчка топа). Владеет 35% компании отца ООО «Лидер» в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 64 млн рублей, выручка — 34 млн рублей, чистая прибыль — 23 млн рублей. На 51 месте в общем рейтинге.
  4. Тимофеева Людмила Григорьевна. В ее собственности находится офисный центр «Красная площадь». Чистые активы — 124 млн рублей, выручка — 32 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей. На 58 месте в общем рейтинге.
  5. Диденко Михаил Николаевич. Приходится сыном экс-мэру Нижнего Тагила Николаю Диденко. Также является одним из учредителей и основателей торговых центров «Александровский пассаж» и «Квадрат». Чистые активы — 80 млн рублей, выручка — 29 млн рублей, чистая прибыль — 10 млн рублей. На 65 месте в общем рейтинге.
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Топ-10 владельцев строительных компаний

Здесь в порядке убывания расположились бизнесмены, которым принадлежат строительные компании, занимающиеся возведением, реконструкцией и содержанием зданий, дорог, а также парков в Нижнем Тагиле и других городах региона.

  1. Голященко Алексей Сергеевич. Владеет строительной компанией «Уралстроймонтаж», занимающейся строительством и ремонтом дорог в Нижнем Тагиле. Один из последних  проектов, над которым работает компания, это мост на улице Циолковского. Сроки его сдачи откладывались уже несколько раз. Чистые активы — 403 млн рублей, выручка — 834 млн рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. На седьмом месте в общем рейтинге.
  2. Перезолов Сергей Владимирович. В его владении находится строительная компания «Юпитер-НТ», которая в этом году завершает возведение нескольких домов на проспекте Вагоностроителей и уходит с рынка в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 410 млн рублей, выручка — 272 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей. На деаятом месте в общем рейтинге.
  3. Хафизова Татьяна Дмитриевна. Прибыль ей приносит ООО «Промстройсервис», которое регулярно получает контракты на проведение капитальных ремонтов домов в свердловских городах — Первоуральске, Качканаре, Серове и других. Чистые активы — 215 млн рублей, выручка — 238 млн рублей, чистая прибыль — 28 млн рублей. На 15 месте в общем рейтинге.
  4. Куренев Павел Сергеевич. Компания бизнесмена ООО «Капиталстрой» заключала несколько многомиллионных контрактов с МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле, как субподрядчик на ремонт дорог. Например, в 2020 году компания ремонтировала улицы Тагильская и Кирова. Чистые активы — 83 млн рублей, выручка — 395 млн рублей, чистая прибыль — 31 млн рублей. На 23 месте в общем рейтинге.
  5. Оганнисян Аркади Суренович. Владеет строительной компанией «Русдор» в Нижнем Тагиле, занимающейся ремонтом дорог. В 2022 году компания заключала контракты на ремонт дорог в Реже, Новой Ляле, в поселке Таватуй и других городах. Чистые активы — 92 млн рублей, выручка — 140 млн рублей, чистая прибыль — 33 млн рублей. На 30 месте в общем рейтинге. 
  6. Пузырев Александр Геннадьевич. В его владении находятся 80% монтажной компании ООО «Востокметаллургмонтаж» в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 35 млн рублей, выручка — 533 млн рублей, чистая прибыль — 25 млн рублей. На 32 месте в общем рейтинге. На 32 месте в общем рейтинге.
  7. Благинин Константин Андреевич. Является директором и владельцем ООО «Горсвет» и ООО «Уралстрой-НТ». Обе компании получают многомиллионные контракты на субподряд при строительстве дорог и благоустройстве парков и скверов в Нижнем Тагиле.  В частности «Госвет» занимался проводкой коммуникаций в парке на Муринских прудах и парке Победы. Чистые активы — 39 млн рублей, выручка — 432 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей. На 43 месте в общем рейтинге.
  8. Дроздач Сергей Александрович. Владелец строительной компании ООО «Ресурс», которая занимается возведением домов. Чистые активы — 48 млн рублей, выручка — 267 млн рублей, чистая прибыль — 9 млн рублей. На 46 месте в общем рейтинге.
  9. Равдин Александр Олегович. В собственности Равдина Александра Олеговича находится строительная компания ООО «Север-Строй», которая занималась ремонтом хирургического корпуса Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 53 млн рублей, выручка — 161 млн рублей, чистая прибыль — 11 млн рублей. На 48 месте в общем рейтинге.
  10. Чуватин Александр Валерьевич. В собственности предпринимателя находится строительная компания ООО «ПСК «Тагилэнергокомплект» в Нижнем Тагиле, которая выполняет подряды на возведение сетей уличного освещения на различных объектах. Например, компания оборудовала освещение лыжной трассы в Лесном. Чистые активы — 60 млн рублей, выручка — 94 млн рублей, чистая прибыль — 14 млн рублей. На 54 месте в общем рейтинге.
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Топ-10 владельцев обслуживающих компаний

Этот топ составлен из тех бизнесменов, в чьем владении находятся компании осуществляющие различные услуги: поставку воды, питание в школах, обслуживание многоквартирных домов. При этом на первых четырех местах расположились владельцы ресурсной компании «Водоканал-НТ».

  1. Силяев Сергей Владимирович. Доля владения ООО «Водоканал-НТ» — 58%. Чистые активы — 505 млн рублей, выручка — 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 318 млн рублей. На втором месте в общем рейтинге.
  2. Маньшина Татьяна Брониславовна. Доля владения ООО «Водоканал-НТ» — 22%. Чистые активы — 191 млн рублей, выручка — 465 млн рублей, чистая прибыль — 548 млн рублей. На восьмом месте в общем рейтинге.
  3. Усольцев Евгений Сергеевич. Доля владения ООО «Водоканал-НТ» — 10%. Чистые активы — 87 млн рублей, выручка — 212 млн рублей, чистая прибыль — 55 млн рублей. На 16 месте в общем рейтинге.
  4. Усольцев Александр Сергеевич. Доля владения ООО «Водоканал-НТ» — 10%. Чистые активы — 87 млн рублей, выручка — 212 млн рублей, чистая прибыль — 55 млн рублей. На 17 месте в общем рейтинге.
  5. Розенбах Евгения Олеговна. Две компании тагильчанки занимаются организацией питания в учебных и медицинских учреждения города. Чистые активы — 153 млн рублей, выручка — 176 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. На 19 месте в общем рейтинге.
  6. Телешенко Алексей Владимирович. Владеет ООО «Комавтотранс», которое занимается обслуживанием парков и скверов в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 206 млн рублей, выручка — 237 млн рублей, чистая прибыль — 23 млн рублей. На 20 месте в общем рейтинге.
  7. Энгельгардт Михаил Андреевич. В собственности предпринимателя находится компания по утилизации твердых бытовых отходов «Спецавтотранс». Чистые активы — 83 млн рублей, выручка — 190 млн рублей, чистая прибыль — 35 млн рублей. На 28 месте в общем рейтинге.
  8. Буханцев Дмитрий Николаевич. Владеет несколькими управляющими компаниями. Одна из них, УК «Тагил-Сити» обслуживает дома на Вагонке. Чистые активы — 76 млн рублей, выручка — 106 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. На 35 месте в общем рейтинге.
  9. Ушаков Алексей Анатольевич. Владеет несколькими управляющими компаниями на Вагонке в Нижнем Тагиле. В том числе УК «Дружба» и УК «Райкомхоз-НТ». Чистые активы — 64 млн рублей, выручка — 84 млн рублей, чистая прибыль — 15 млн рублей. На 50 месте в общем рейтинге.
  10. Дегтянников Роман Александрович.  Владеет двумя управляющими компаниями — «Стройсервис» и «УК Дзержинского района» в Нижнем Тагиле. Чистые активы — 56 млн рублей, выручка — 127 млн рублей, чистая прибыль — 3 млн рублей. На 66 месте в общем рейтинге.
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Напомним, TagilCity.ru составил топ-100 самых богатых людей Нижнего Тагила. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в городе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами.

Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний: чистые активы, чистая прибыль и выручка. Данные брались из открытых источников. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводился по среднему значению всех индикаторов.

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