Успехи Тверской области за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

Успехи Тверской области включили в национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”, который представляет холдинг 1MI совместно с АНО “ИРИ”.
В рамках нацпроекта проводится масштабный социальный опрос. Участникам предлагают перечислить 15 событий, максимально повлиявших на жизнь всей России, и пять отразившихся на развитии своего региона.
В Тверской области проводится ежегодный всероссийский молодежный образовательный форум “Селигер”. За 10 лет слеты, проходившие на озере Селигер рядом с городом Осташков, стали заметными мероприятиями в общественной жизни РФ. Форум не раз посещал глава государства Владимир Путин. Кроме того, гостями в разные годы становились известные деятели политики, литераторы, спортсмены.
В Твери построили новый пешеходный мост через реку Тьмаку. Сооружение возвели в рамках создания кластера круизного туризма и отдыха “Волжское море”.
В микрорайоне Южный в Твери открыли детскую поликлинику на 12 тыс. юных пациентов. В новом здании площадью 3 тыс. кв. метров работают врачи узкого профиля, открыты кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения, профилактики, лаборатория, отделения физиотерапии, функциональной диагностики, рентгенодиагностическое, хирургический блок. В поликлинике предусмотрели кабинет развивающих игр, игровые комнаты, помещения для кормления детей.
В 2020 году в Твери начали реализовывать транспортную реформу. Сейчас по 85 направлениям курсирует почти 500 единиц автомобилей. Чтобы было удобно оплачивать поездки в общественном транспорте, разработали мобильное приложение “Волга”. Есть абонементы на разное количество поездок. Льготный проезд действует по социальной карте жителя Твери и распространяется на весь город и Калининский район.
В прошлом году в Твери ввели услугу проката велосипедов и самокатов. В 55 парковочных зонах можно взять велосипед напрокат. После запуска проекта велошеринга в городе стартовал также кикшеринг: прокат самокатов и электросамокатов, организованный под маркой международной шеринговой платформы BusyFly.