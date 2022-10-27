Успехи Тверской области за 20 лет отразили в нацпроекте ИРИ

В 2020 году в Твери начали реализовывать транспортную реформу. Сейчас по 85 направлениям курсирует почти 500 единиц автомобилей. Чтобы было удобно оплачивать поездки в общественном транспорте, разработали мобильное приложение “Волга”. Есть абонементы на разное количество поездок. Льготный проезд действует по социальной карте жителя Твери и распространяется на весь город и Калининский район.