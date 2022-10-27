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Установка новых окон в поликлинике № 3 в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле

27 октября 10:28
Фото: TagilCity.ru
Новые окна в поликлинике № 3 на Липовом тракте в Нижнем Тагиле установит ООО «Европласт». Местная фирма снизила начальную цену контракта с 4,6 до 2,4 миллиона рублей.

Всего на аукцион заявилось пять различных организаций, однако ООО «Европласт» предложило наиболее выгодное ценовое предложение. Медицинское учреждение находится в Нижнем Тагиле на Липовом тракте, 30а.

Подрядчик должен окончить работы в течение 60 дней с момента подписания контракта. Согласно документации, в поликлинике будут заменены старые деревянные окна, а пластиковые должны быть отремонтированы. Помимо этого, в тамбуре травмы на первом этаже строители установят алюминиевые оконные блоки. 

Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонтаПоликлиника на Липовом тракте до ремонта
Поликлиника на Липовом тракте до ремонта
Фото: TagilCity.ru

ООО «Европласт» работает в Нижнем Тагиле с 2009 года. Директором организации является Павел Ванчугов. Основной вид деятельности фирмы — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. За годы работы компания выступала подрядчиком в 388 государственных контрактах на сумму 365,3 миллиона рублей. ООО «Европласт» выполняло работы для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, школы № 3 в Первоуральске, Нижнетуринской ЦГБ, МКУ «Управление заказчика по капремонту» Екатеринбурга и других организаций.

Напомним, в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле также будет установлена новая входная группа. Ее стоимость обойдется в 3,1 миллиона рублей.

Новую входную группу в поликлинике на Липовом тракте установит фирма из Тагила
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Поликиника#Ремонт#Липовый тракт#Окна#Замена
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