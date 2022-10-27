Установка новых окон в поликлинике № 3 в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле

ООО «Европласт» работает в Нижнем Тагиле с 2009 года. Директором организации является Павел Ванчугов. Основной вид деятельности фирмы — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. За годы работы компания выступала подрядчиком в 388 государственных контрактах на сумму 365,3 миллиона рублей. ООО «Европласт» выполняло работы для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, школы № 3 в Первоуральске, Нижнетуринской ЦГБ, МКУ «Управление заказчика по капремонту» Екатеринбурга и других организаций.