Установка новых окон в поликлинике № 3 в Нижнем Тагиле обойдется в два раза дешевле

Всего на аукцион заявилось пять различных организаций, однако ООО «Европласт» предложило наиболее выгодное ценовое предложение. Медицинское учреждение находится в Нижнем Тагиле на Липовом тракте, 30а.
Подрядчик должен окончить работы в течение 60 дней с момента подписания контракта. Согласно документации, в поликлинике будут заменены старые деревянные окна, а пластиковые должны быть отремонтированы. Помимо этого, в тамбуре травмы на первом этаже строители установят алюминиевые оконные блоки.
ООО «Европласт» работает в Нижнем Тагиле с 2009 года. Директором организации является Павел Ванчугов. Основной вид деятельности фирмы — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. За годы работы компания выступала подрядчиком в 388 государственных контрактах на сумму 365,3 миллиона рублей. ООО «Европласт» выполняло работы для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, школы № 3 в Первоуральске, Нижнетуринской ЦГБ, МКУ «Управление заказчика по капремонту» Екатеринбурга и других организаций.
Напомним, в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле также будет установлена новая входная группа. Ее стоимость обойдется в 3,1 миллиона рублей.