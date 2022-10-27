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В Асбесте полицейские устроили драку в городском отделе МВД

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI
Полицейские Асбеста подрались в коридоре отдела полиции города. Расследованием инцидента занимается УСБ Свердловского управления МВД.

В телеграмм-каналах Екатеринбурга распространяется видео с участием полицейских Асбеста. Видеокамера записала как человек в гражданском нападает на офицера полиции в длинном коридоре, сообщили в СК по Свердловской области.

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ЧП произошло в отделе полиции Асбеста. По информации очевидцев, нападавший в гражданской одежде тоже является полицейским. Видео записано минувшим летом. 

Видеоролик стал причиной расследования происшествия сотрудниками УСБ Свердловского управления МВД РФ, сообщили в полиции. 

Разбирательство началось. Об итогах обязательно проинформирую общественность дополнительно, - добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи СК СКР по Свердловской области ведут свою проверку по данному факту.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге инспектор ДПС получил взятку и был задержан сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) полиции. Уголовное дело взяточника направлено в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

#Федор Быстров#Драка#Сотрудники полиции#Полиция#Отдел полиции#Свердловская область
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