В Асбесте полицейские устроили драку в городском отделе МВД

В телеграмм-каналах Екатеринбурга распространяется видео с участием полицейских Асбеста. Видеокамера записала как человек в гражданском нападает на офицера полиции в длинном коридоре, сообщили в СК по Свердловской области.
ЧП произошло в отделе полиции Асбеста. По информации очевидцев, нападавший в гражданской одежде тоже является полицейским. Видео записано минувшим летом.
Видеоролик стал причиной расследования происшествия сотрудниками УСБ Свердловского управления МВД РФ, сообщили в полиции.
Разбирательство началось. Об итогах обязательно проинформирую общественность дополнительно, - добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи СК СКР по Свердловской области ведут свою проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге инспектор ДПС получил взятку и был задержан сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) полиции. Уголовное дело взяточника направлено в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.