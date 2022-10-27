В Екатеринбурге экс-сотруднику ГИБДД грозит 8 лет за взятку в 30 тысяч рублей

Инспектор ДПС Екатеринбурга в августе 2022 года вызвал виновника ДТП, совершенного на ул. Селькоровской. Водитель предложил полицейскому взятку 30 тысяч рублей, чтобы снять обвинение в совершении ДТП. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Взятка была передана правоохранителю двумя траншами. Инспектор задержан с поличным сотрудниками УСБ МВД РФ по Свердловской области.
Это очередной пример положительной работы сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Сыщики именно этой службы выявили и изобличили нерадивого сотрудника, предавшего интересы своего ведомства «за копейку», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Уголовное дело в отношении взяточника-полицейского направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге оперативник отдела контроля за оборотом наркотиков сделал «закладку» и был задержан силовиками УСБ полиции. Суд назначил задержанному 9 лет лишения свободы.