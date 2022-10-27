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В Екатеринбурге экс-сотруднику ГИБДД грозит 8 лет за взятку в 30 тысяч рублей

Сегодня, 14:45
В Екатеринбурге инспектор ДПС получил взятку и был задержан сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) полиции. Уголовное дело взяточника направлено в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Инспектор ДПС Екатеринбурга в августе 2022 года вызвал виновника ДТП, совершенного на ул. Селькоровской. Водитель предложил полицейскому взятку 30 тысяч рублей, чтобы снять обвинение в совершении ДТП. Об этом сообщили в СУ СКР  по Свердловской области. 

Высокопоставленный полицейский Екатеринбурга задержан за взятку
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Взятка была передана правоохранителю двумя траншами. Инспектор задержан с поличным сотрудниками УСБ МВД РФ по Свердловской области.

Это очередной пример положительной работы сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Сыщики именно этой службы выявили и изобличили нерадивого сотрудника, предавшего интересы своего ведомства «за копейку», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело в отношении взяточника-полицейского направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге оперативник отдела контроля за оборотом наркотиков сделал «закладку» и был задержан силовиками УСБ полиции. Суд назначил задержанному 9 лет лишения свободы.

#Федор Быстров#Происшествия#Взятка#Инспектор ГИБДД#Коррупция#Свердловская область
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