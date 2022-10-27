В Екатеринбурге экс-сотруднику ГИБДД грозит 8 лет за взятку в 30 тысяч рублей

Инспектор ДПС Екатеринбурга в августе 2022 года вызвал виновника ДТП, совершенного на ул. Селькоровской. Водитель предложил полицейскому взятку 30 тысяч рублей, чтобы снять обвинение в совершении ДТП. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.