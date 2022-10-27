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В Екатеринбурге отец украл дочь у бывшей жены и скрывался два года

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Два года скрывался с украденным ребенком мужчина из Екатеринбурга. Трехлетнюю девочку нашли.

Супружеская пара из Первоуральска рассталась, и по суду ребенок должен был остаться с мамой. Однако отец два года назад пришел навестить девочку, забрал ее на прогулку и не вернулся. С ребенком он скрывался все это время, сообщает портал Е1.

За два года девочка ни разу не увидела маму – отец скрывался от нее. Розыском нарушителя занимались Судебные приставы. Нашли их в Кировском районе Екатеринбурга.

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Ребенка забрали и отдали матери. При этом с девочкой поработали психологи и сотрудники органов опеки. Мать во время встречи после разлуки плакала.

Теперь малышка находится дома с мамой в Первоуральске.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Отец#Судебные приставы#Органы опеки
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