В Екатеринбурге отец украл дочь у бывшей жены и скрывался два года

Супружеская пара из Первоуральска рассталась, и по суду ребенок должен был остаться с мамой. Однако отец два года назад пришел навестить девочку, забрал ее на прогулку и не вернулся. С ребенком он скрывался все это время, сообщает портал Е1.
За два года девочка ни разу не увидела маму – отец скрывался от нее. Розыском нарушителя занимались Судебные приставы. Нашли их в Кировском районе Екатеринбурга.
Ребенка забрали и отдали матери. При этом с девочкой поработали психологи и сотрудники органов опеки. Мать во время встречи после разлуки плакала.
Теперь малышка находится дома с мамой в Первоуральске.