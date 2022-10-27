В Нижнем Тагиле названы самые богатые, а сотрудники УВЗ заявили о новом графике

Два «коронавирусных» года внесли свои правила ведения бизнеса в различных его секторах, некоторые из предпринимателей вынуждены были буквально выживать. Все это отразилось на доходах бизнесменов из Нижнего Тагила. Чтобы понять, кто из них смог остаться на плаву, а чьи финансовые показатели рухнули за время пандемии, TagilCity.ru составил собственный рейтинг из 100 богатых тагильчан.