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В Нижнем Тагиле названы самые богатые, а сотрудники УВЗ заявили о новом графике

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле названы самые богатые жители, на ЕВРАЗ НТМК нашли нарушения санитарных норм на рабочих местах, а УВЗ переходит на новый график работы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 октября.

В Нижнем Тагиле начался ремонт нового офиса МФЦ. Он будет располагаться на четвертом этаже здания на улице Ломоносова, 2а. Согласно контракту, у подрядчика есть 80 дней на работы. За работу ему будет выплачено 8,4 миллиона рублей.

Ремонт нового офиса МФЦ в здании на Ломоносова начат в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле началось строительство нового храма Архистратига Божия Михаила на Сухоложском поселке в районе улицы Цементная. Храм будет находиться в срубе, который уже поставлен.

Новый храм для прихожан строится на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
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Два «коронавирусных» года внесли свои правила ведения бизнеса в различных его секторах, некоторые из предпринимателей вынуждены были буквально выживать. Все это отразилось на доходах бизнесменов из Нижнего Тагила. Чтобы понять, кто из них смог остаться на плаву, а чьи финансовые показатели рухнули за время пандемии, TagilCity.ru составил собственный рейтинг из 100 богатых тагильчан.

В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
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Дополнительные 600 тысяч рублей на отлов безнадзорных животных планируется выделить в Нижнем Тагиле. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе очередного заседания.

В Нижнем Тагиле на отлов собак планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублей
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Сотрудники механосборочного производства на УВЗ в Нижнем Тагиле заявили TagilCity.ru о переводе на семидневную рабочую неделю. При этом в пресс-службе предприятия данную информацию отрицают. По словам сотрудника УВЗ, были составлены списки из тех, кто будет выходить на работу, кроме основных шести дней, еще и в воскресенье.

Сотрудники УВЗ в Нижнем Тагиле заявляют о переводе на семидневную рабочую неделю
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В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
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