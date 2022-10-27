В Нижнем Тагиле названы самые богатые, а сотрудники УВЗ заявили о новом графике

В Нижнем Тагиле начался ремонт нового офиса МФЦ. Он будет располагаться на четвертом этаже здания на улице Ломоносова, 2а. Согласно контракту, у подрядчика есть 80 дней на работы. За работу ему будет выплачено 8,4 миллиона рублей.
В Нижнем Тагиле началось строительство нового храма Архистратига Божия Михаила на Сухоложском поселке в районе улицы Цементная. Храм будет находиться в срубе, который уже поставлен.
Два «коронавирусных» года внесли свои правила ведения бизнеса в различных его секторах, некоторые из предпринимателей вынуждены были буквально выживать. Все это отразилось на доходах бизнесменов из Нижнего Тагила. Чтобы понять, кто из них смог остаться на плаву, а чьи финансовые показатели рухнули за время пандемии, TagilCity.ru составил собственный рейтинг из 100 богатых тагильчан.
Дополнительные 600 тысяч рублей на отлов безнадзорных животных планируется выделить в Нижнем Тагиле. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе очередного заседания.
Сотрудники механосборочного производства на УВЗ в Нижнем Тагиле заявили TagilCity.ru о переводе на семидневную рабочую неделю. При этом в пресс-службе предприятия данную информацию отрицают. По словам сотрудника УВЗ, были составлены списки из тех, кто будет выходить на работу, кроме основных шести дней, еще и в воскресенье.