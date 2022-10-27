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В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей

27 октября 04:20
Фото: 1MI
Топ-100 богатых бизнесменов в Нижнем Тагиле
Богатейшие бизнесмены Нижнего Тагила определены по итогам 2021 года. В сотню самых богатых тагильчан вошли промышленники, рантье и строители. Чистые активы ста человек составили 12,5 млрд рублей — это больше половины годового бюджета Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru составила рейтинг ста самых богатых предпринимателей в Нижнем Тагиле по финансовым данным компаний за 2021 год. Чистая прибыль этих ста человек за минувший год — почти 3 млрд, что составляет больше половины стоимости моста через Нижнетагильский пруд. При этом треть всей чистой прибыли ста богатейших бизнесменов города приходится всего на пять человек — лидеров нашего рейтинга.

ТОП-5 самых богатых бизнесменов Нижнего Тагила

  1. Устюжанинов Евгений Юрьевич — владелец ряда компаний, занимающихся оптовой торговлей металлом («Металлинвест»). Представительства есть во многих регионах страны. Сумма активов свыше 2,8 млрд рублей, выручка 1,89 млрд рублей, чистая прибыль 483 млн рублей.
  2. Силяев Сергей Владимирович — владелец 58% в ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ» и еще нескольких компаний. Сумма активов 505 млн рублей, выручка 1,22 млн рублей, чистая прибыль 317 млн рублей.
  3. Атапин Игорь Геннадьевич — владелец ООО «АРСЕНАЛ-НТ», занимающейся металлообработкой. Сумма активов свыше 937 млн рублей, выручка 767 млн рублей, чистая прибыль 107 млн рублей.
  4. Мясоедов Евгений Николаевич — владелец ряда юрлиц, связанных с сетью строительных магазинов «Боберстрой». Сумма активов около 288 млн рублей, выручка 1,15 млрд рублей, чистая прибыль 54 млн рублей.
  5. Запорожан Татьяна Валентиновна — совладелец ООО «НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» и ООО «НЕВЬЯНСК-ХЛЕБОПРОДУКТ». Сумма активов около 520 млн рублей, выручка 1,74 млрд рублей, чистая прибыль 36 млн рублей. 
ТОП-100 самых богатых бизнесменов Нижнего Тагила
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Изменения в рейтинге богатых тагильчан

За почти четыре года с момента составления нами предыдущего рейтинга как в Нижнем Тагиле, так и во всей стране поменялась экономическая и политическая обстановки. В 2020 году рынок потрясло появление коронавирусной инфекции, а события весны 2022 года готовят российской экономике новые крутые виражи, которые далеко не всем удастся обратить в свою пользу.

Виталий Парфенов и Олег Мелюхов, собственники «НТЗМК», покинули топовые позиции в рейтинге по результатам 2021 года. Их активы и чистая прибыль практически не изменились, однако рост показателей других предпринимателей сдвинул этих тагильчан в рейтинге.

Александр Михайлов и Светлана Михайлова, совладельцы ООО «Тагильское пиво», в 2021 году потеряли суммарно 69 млн рублей (отрицательная чистая прибыль), серьезно снизив позиции с прошлого рейтинга, который мы составляли по финансовым данным 2017 года.

Выбыл из числа богатейших тагильских бизнесменов Станислав Бойко, владелец ООО АПХК «Тагилхлеб». Осенью 2021 года он покинул пост гендиректора компании, а у фирмы чистая прибыль упала на 20 млн до всего 534 тысяч рублей.

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Кто мог не войти и почему

При составлении рейтинга мы учитывали только собственников компаний. В некоторых случаях эти люди — лишь номинальные владельцы, а фактически бизнес принадлежит тем, кто хочет остаться в тени.

Могли не попасть в рейтинг и те тагильчане, у кого основные активы в ЗАО или АО. Поскольку эти компании имеют право не раскрывать данные о чистой прибыли и другие финансовые показатели, то достоверной информации о состоянии владельцев нет. Кроме того, в рейтинге не учитывалось личное имущество (от недвижимости до антиквариата) — только официально известные данные о владении активами.

В целом рейтинг составлен только из числа бизнесменов, которые (согласно открытым данным) владеют компаниями. В связи с этим в числе ста богатых тагильчан нет людей, которые занимаются корпоративным управлением — директоров и руководителей подразделений крупных городских предприятий.

Так, часть депутатов Гордумы вполне может претендовать на звание богатейших тагильчан, ведь в их декларациях за прошлые годы зафиксированы многомиллионные доходы. Например, тройка самых богатых депутатов Гордумы прошлого созыва (Никита Беркутов, Денис Корякин и Гаджи Абдулов) заработала в 2021 году более 30 млн рублей.

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Как составлялся рейтинг самых богатых бизнесменов Нижнего Тагила

 Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но со своими нюансами. Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка. Таким образом, учтены именно тагильские предприниматели, а не фирмы из столицы региона, работающие на территории всей Свердловской области. И наоборот, фирмы с регистрацией в Нижнем Тагиле при работе в других городах России, все равно платят налоги именно в нашем городе.

После этой выборки мы исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

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Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Определили, какие еще организации принадлежат этим владельцам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров. Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.

Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

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