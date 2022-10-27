В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей

Редакция TagilCity.ru составила рейтинг ста самых богатых предпринимателей в Нижнем Тагиле по финансовым данным компаний за 2021 год. Чистая прибыль этих ста человек за минувший год — почти 3 млрд, что составляет больше половины стоимости моста через Нижнетагильский пруд. При этом треть всей чистой прибыли ста богатейших бизнесменов города приходится всего на пять человек — лидеров нашего рейтинга.
За почти четыре года с момента составления нами предыдущего рейтинга как в Нижнем Тагиле, так и во всей стране поменялась экономическая и политическая обстановки. В 2020 году рынок потрясло появление коронавирусной инфекции, а события весны 2022 года готовят российской экономике новые крутые виражи, которые далеко не всем удастся обратить в свою пользу.
Виталий Парфенов и Олег Мелюхов, собственники «НТЗМК», покинули топовые позиции в рейтинге по результатам 2021 года. Их активы и чистая прибыль практически не изменились, однако рост показателей других предпринимателей сдвинул этих тагильчан в рейтинге.
Александр Михайлов и Светлана Михайлова, совладельцы ООО «Тагильское пиво», в 2021 году потеряли суммарно 69 млн рублей (отрицательная чистая прибыль), серьезно снизив позиции с прошлого рейтинга, который мы составляли по финансовым данным 2017 года.
Выбыл из числа богатейших тагильских бизнесменов Станислав Бойко, владелец ООО АПХК «Тагилхлеб». Осенью 2021 года он покинул пост гендиректора компании, а у фирмы чистая прибыль упала на 20 млн до всего 534 тысяч рублей.
При составлении рейтинга мы учитывали только собственников компаний. В некоторых случаях эти люди — лишь номинальные владельцы, а фактически бизнес принадлежит тем, кто хочет остаться в тени.
Могли не попасть в рейтинг и те тагильчане, у кого основные активы в ЗАО или АО. Поскольку эти компании имеют право не раскрывать данные о чистой прибыли и другие финансовые показатели, то достоверной информации о состоянии владельцев нет. Кроме того, в рейтинге не учитывалось личное имущество (от недвижимости до антиквариата) — только официально известные данные о владении активами.
В целом рейтинг составлен только из числа бизнесменов, которые (согласно открытым данным) владеют компаниями. В связи с этим в числе ста богатых тагильчан нет людей, которые занимаются корпоративным управлением — директоров и руководителей подразделений крупных городских предприятий.
Так, часть депутатов Гордумы вполне может претендовать на звание богатейших тагильчан, ведь в их декларациях за прошлые годы зафиксированы многомиллионные доходы. Например, тройка самых богатых депутатов Гордумы прошлого созыва (Никита Беркутов, Денис Корякин и Гаджи Абдулов) заработала в 2021 году более 30 млн рублей.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но со своими нюансами. Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка. Таким образом, учтены именно тагильские предприниматели, а не фирмы из столицы региона, работающие на территории всей Свердловской области. И наоборот, фирмы с регистрацией в Нижнем Тагиле при работе в других городах России, все равно платят налоги именно в нашем городе.
После этой выборки мы исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Определили, какие еще организации принадлежат этим владельцам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров. Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.