В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но со своими нюансами. Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка. Таким образом, учтены именно тагильские предприниматели, а не фирмы из столицы региона, работающие на территории всей Свердловской области. И наоборот, фирмы с регистрацией в Нижнем Тагиле при работе в других городах России, все равно платят налоги именно в нашем городе.



После этой выборки мы исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.