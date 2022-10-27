В Нижнем Тагиле убийц будут призывать на военную службу по частичной мобилизации

Поправки внесены в 86-ю статью Уголовного кодекса РФ. До внесенных корректировок, судимость за тяжкие преступления считалась погашенной через 8 лет после отбытия наказания, а за особо тяжкие через 10 лет. Даже если осужденный отсидел положенный срок и вышел из тюрьмы, сразу призвать его на военную службу по мобилизации не могли. Теперь этот запрет снят.