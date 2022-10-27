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В Нижнем Тагиле убийц будут призывать на военную службу по частичной мобилизации

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI

В России убийц разрешили призывать на военную службу по частичной мобилизации

Госдума разрешила мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление. Соответствующий закон был принят парламентариями в третьем чтении.

В четверг, 27 октября, депутаты Госдумы сняли запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает Интерфакс.

Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
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Поправки внесены в 86-ю статью Уголовного кодекса РФ. До внесенных корректировок, судимость за тяжкие преступления считалась погашенной через 8 лет после отбытия наказания, а за особо тяжкие через 10 лет. Даже если осужденный отсидел положенный срок и вышел из тюрьмы, сразу призвать его на военную службу по мобилизации не могли. Теперь этот запрет снят.

Тем не менее, Госдума оставила запрет для педофилов, террористов, экстремистов, шпионов и предателей Родины, в списке всего 23 статьи УК РФ.

Новые нормы позволят целому ряду лиц, отбывших наказание, чья судимость еще не погашена, отправиться на передовую, чтобы защищать Родину, — отметил зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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Ранее сообщалось, что вербовка осужденных проходила на территории колоний ФСИН Челябинской области. Очевидцы утверждают, что для разговора прилетал предприниматель Евгений Пригожин и семь сотрудников ЧВК.

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