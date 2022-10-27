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В Свердловской области банду будут судить за смерть 9 человек от отравления метанолом

Сегодня, 11:43
В Свердловской области в суд передано дело банды, торговавшей отравленным алкоголем. От метанола, оказавшегося в спирте, пострадали 14 человек, из них 9 скончались. Обвиняемым грозит 10 лет заключения.

С февраля 2019 по декабрь 2021 годов банда бутлегеров из 11 человек организовала незаконную торговлю алкоголем в городах Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Более сотни человек отравились некачественным алкоголем с начала года в Нижнем Тагиле
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Осенью 2021 года в оборот попало спиртное, в состав которого входил метанол. Это вещество смертельно для человека. От опасного алкоголя пострадали 14 человек (от 32 до 59 лет). 9 из них скончались (в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО-Югры).

В ходе обысков сыщики и следователи изъяли более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Общий объем материалов уголовного дела (с учетом обвинительного заключения) составил порядка 30 томов.

Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета в ходе проведённых обысков изъяли более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества. Всё изъятое передано для временного хранения и последующей утилизации, — отметил Валерий Горелых.

Суд ожидают 11 человек (9 мужчин и 2 женщины). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что 44 жителя Свердловской области отравились метанолом и умерли в 2021 году. Установлены виновные в количестве 7 человек.

#Федор Быстров#Криминал#Свердловская область#Алкоголь#Метанол#Смерть
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