В Свердловской области банду будут судить за смерть 9 человек от отравления метанолом

Осенью 2021 года в оборот попало спиртное, в состав которого входил метанол. Это вещество смертельно для человека. От опасного алкоголя пострадали 14 человек (от 32 до 59 лет). 9 из них скончались (в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО-Югры).