В Свердловской области банду будут судить за смерть 9 человек от отравления метанолом

С февраля 2019 по декабрь 2021 годов банда бутлегеров из 11 человек организовала незаконную торговлю алкоголем в городах Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Осенью 2021 года в оборот попало спиртное, в состав которого входил метанол. Это вещество смертельно для человека. От опасного алкоголя пострадали 14 человек (от 32 до 59 лет). 9 из них скончались (в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО-Югры).
В ходе обысков сыщики и следователи изъяли более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Общий объем материалов уголовного дела (с учетом обвинительного заключения) составил порядка 30 томов.
Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета в ходе проведённых обысков изъяли более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества. Всё изъятое передано для временного хранения и последующей утилизации, — отметил Валерий Горелых.
Суд ожидают 11 человек (9 мужчин и 2 женщины). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 44 жителя Свердловской области отравились метанолом и умерли в 2021 году. Установлены виновные в количестве 7 человек.