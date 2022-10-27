В Верхней Пышме объявили поиски сбежавшей из больницы пенсионерки

Пенсионерке 84 года, ее зовут Варвара Спицына. Женщина является инвалидом первой группы, также у нее имеются проблемы с памятью, сообщается в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Известно, что из медучреждения пожилая женщина вышла в 13:30. Куда она пошла, неизвестно. На ней была надета темно-серая куртка, белая шапка, черные штаны и сапоги. С собой женщина взяла тележку на двух колесиках и две куртки.
В ее кармане имеется листок бумаги, на котором написано, как ее зовут, а также номер телефона. Всех тех, кто видел бабушку, просят позвонить по телефону: +7 (922) 291-39-12.