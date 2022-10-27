Владимир Путин поддержал инициативу по утилизации всей упаковки ее производителями

Posted 27 октября 2022,, 11:07
Published 27 октября 2022,, 11:07
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Идея письма заключается в том, что ответственность по утилизации упаковки должна возлагаться на ее изготовителей. Эти нормативы не должны выполнять ассоциации, специализирующиеся на переработке отходов. С 2025 года предлагается ввести ответственность по утилизации для предприятий всей упаковки, которую они выпускают. Напомним, что действующие нормативы предполагают утилизацию от 10 до 45%.
Глава РЭО Денис Буцаев в своем интервью РБК отметил, что реформа направлена на переход от неэффективного администрирования множества небольших предприятий, которые используют упаковку, к администрированию примерно 2500 компаний по производству этой упаковки. По мнению Буцаева, это упростит действие механизма РОП для всех его участников – и органов надзора, и субъектов РОП.
Гендиректор РЭО также рассказал о поддержке президентом идеи о введении нормативов по утилизации 100% упаковки. Данные требования будут действовать с 2025 года. До этого времени предпринимателям предстоит адаптироваться к новым условиям. Предложенные изменения разработаны с учетом текущей экономической ситуации. Нововведения предполагают закрытие вопроса об участии специальных ассоциаций в работе механизма РОП. Такой способ исполнения возложенных на изготовителей товаров обязанностей по утилизации продемонстрировал свою неэффективность. По мнению Буцаева, без этих предприятий механизм РОП станет более прозрачным. Не будет случаев липовой сертификации и утилизации отходов только на бумаге, когда сами отходы не утилизируются, а отправляются на свалку.