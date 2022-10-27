Владимир Путин поддержал инициативу по утилизации всей упаковки ее производителями

Гендиректор РЭО также рассказал о поддержке президентом идеи о введении нормативов по утилизации 100% упаковки. Данные требования будут действовать с 2025 года. До этого времени предпринимателям предстоит адаптироваться к новым условиям. Предложенные изменения разработаны с учетом текущей экономической ситуации. Нововведения предполагают закрытие вопроса об участии специальных ассоциаций в работе механизма РОП. Такой способ исполнения возложенных на изготовителей товаров обязанностей по утилизации продемонстрировал свою неэффективность. По мнению Буцаева, без этих предприятий механизм РОП станет более прозрачным. Не будет случаев липовой сертификации и утилизации отходов только на бумаге, когда сами отходы не утилизируются, а отправляются на свалку.