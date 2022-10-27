Жители дома в Тагиле доказали подделку подписей при смене УК на «ЖЭУ №1»

99 жителей дома на Октябрьском проспекте, 1 обратились в суд с просьбой признать недействительным решение общего собрания о смене управляющей компании на «ЖЭУ №1». Истцы настаивали, что не желают переходить в другую УК, так как не имеют замечаний к предыдущей обслуживающей организации.
По их словам, представители МКД Надежда Григорьева и Татьяна Глушкова, которые организовали очно-заочное голосование, включили в решение общего собрания бюллетени с поддельными подписями. Помимо этого, по утверждению жильцов, организаторы собрания нарушили порядок подсчета голосов и уведомления о результатах голосования.
Истцы предоставили в суд и другие доказательства нарушения закона. Например, в 33 квартирах один из совладельцев ставил подписи за других собственников. По закону, каждый домовладелец должен проголосовать лично. К тому же бюллетени, со слов жильцов, содержат незаверенные исправления либо дефекты, в связи с чем «возникают сомнения в действительности волеизъявления стороны».
В квартире [номер] заполнены бюллетени одним лицом, при этом истцы присутствовали в судебном заседании и подтвердили отсутствие факта голосования за выбор новой управляющей компании, — следует из решения суда.
На суде организаторы голосования отрицали все обвинения. Надежда Григорьева и Татьяна Глушкова настаивали, что почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подделку подписей в бюллетенях, — не доказательство. Женщин поддержала директор управляющей компании «ЖЭУ №1» Ольга Иванкова, в чье ведомство должен был перейти дом после данного решения собрания собственников.
В итоге, изучив все доводы и документы, судья встала на сторону истцов. Согласно материалам дела (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru), из протокола собрания о смене УК исключили голоса от 25 квартир МКД на Октябрьском проспекте, 1. С помощью почерковедческой экспертизы доказано, что была подделана 31 подпись собственников или же подписи от лица всех владельцев квартиры ставил обладатель одной доли в данном помещении.
Подпись в строке «собственник помещения» от имени <…>, квартира номер <…>, выполнен не ею, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи, — сказано в заключении экспертов по ряду бюллетеней.
После исключения поддельных и незаконных бюллетеней количество проголосовавших за смену УК на «ЖЭУ №1» составило 49% от общего числа собственников. Соответственно, решение было признано недействительным.
Еще два многоквартирных дома в Нижнем Тагиле усомнились в законности решения общего собрания по смене управляющей компании на «ЖЭУ №1» под руководством Ольги Иванковой. В распоряжении редакции TagilCity.ru имеются два заявления в местную полицию с просьбой проверить подлинность протоколов общего собрания.