Жители дома в Тагиле доказали подделку подписей при смене УК на «ЖЭУ №1»

Истцы предоставили в суд и другие доказательства нарушения закона. Например, в 33 квартирах один из совладельцев ставил подписи за других собственников. По закону, каждый домовладелец должен проголосовать лично. К тому же бюллетени, со слов жильцов, содержат незаверенные исправления либо дефекты, в связи с чем «возникают сомнения в действительности волеизъявления стороны».