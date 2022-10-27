Жители севера Свердловской области активно переходят на электронные квитанции

Для перехода на электронный платежный документ необходимо заявить о своем намерении в Региональный информационный центр. Сделать это можно как лично в одном из центров обслуживания РИЦ, так и через интернет — на сайте Регионального информационного центра. Образец заявления и Интернет-приемная для его отправки расположены на официальном ресурсе АО РИЦ ricso.ru.