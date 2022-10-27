Жители севера Свердловской области активно переходят на электронные квитанции

Тысячи жителей севера Свердловской области каждый месяц получают квитанции за обращение с ТКО в электронном виде. Выбор, по их словам, продиктован удобством. Платежный документ приходит вовремя, не зависит от графика работы почтальона или удаленности отделения, которое направляет квитанции адресату.
Помимо этого, квитанция не окажется в руках других потребителей и не потеряется по пути к дому. Электронная платежка приравнивается к полноценному документу, который в любой момент можно предоставить по запросу соцслужб или в других целях.
Преимущества электронных платежных документов очевидны, но их использование остается осознанным выбором каждого из жителей севера Свердловской области. Поэтому мы не прекратим печатать бумажные квитанции до тех пор, пока они остаются востребованы, но рассчитываем, что их количество год от года будет неуклонно уменьшаться, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Для перехода на электронный платежный документ необходимо заявить о своем намерении в Региональный информационный центр. Сделать это можно как лично в одном из центров обслуживания РИЦ, так и через интернет — на сайте Регионального информационного центра. Образец заявления и Интернет-приемная для его отправки расположены на официальном ресурсе АО РИЦ ricso.ru.