Жителя Улан-Уде обвиняют в краже 6,5 миллиона рублей из сейфа в Екатеринбурге

По данным следствия, ночью мужчина сломал защитные ставни на окне и залез в офис. Взяв в руки отвертку, он вскрыл сейф и забрал из него около 6,5 миллиона рублей, которые хранились там в виде наличных средств.
Это деньги, полученные после продажи загородной недвижимости. Они принадлежали главе фирмы. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Момент похищения денег был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Изучив эти кадры, правоохранители установили особые приметы вора. Например, на видео можно было увидеть татуировку на руке.
В результате личность предполагаемого злоумышленника установили. Им оказался 39-летний житель Петропавловска-Камчатскиого. Нашли его в Улан-Уде.
Далее полицейские приехали в Бурятию для задержания мужчины. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
Сейчас мужчина находится под арестом, а по данной статье его могут посадить в тюрьму на 10 лет.