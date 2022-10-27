Жителю Екатеринбурга без двух пальцев пришла повестка по частичной мобилизации

Так, мобилизовать попытались свердловчанина Руслана, у которого нет двух пальцев. Мужчина пришел в военкомат по повестке и начал рассказывать о том, как несколько лет назад лишился пальцев. Однако здесь его признали годным к службе. Об этом сообщает портал Е1.
Жена Руслана тогда позвонила общественникам, а те связались с представителями военкомата. Тогда мужчину призвали призванным на службу по ошибке и отпустили домой.
Отмечается, что всего в стране домой вернули порядка 10 тысяч мужчин, которых ошибочно мобилизовали. В Елани больше 700 человек признали ошибочно мобилизованными.
Например, недавно призвать в ряды армии попытались студента свердловского вуза, а также многодетного отца из Асбеста.