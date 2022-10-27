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Жителю Екатеринбурга без двух пальцев пришла повестка по частичной мобилизации

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местному жителю, у которого на руке отсутствуют два пальца, пришла повестка по частичной мобилизации. В последствии, его освободили от службы.

Так, мобилизовать попытались свердловчанина Руслана, у которого нет двух пальцев. Мужчина пришел в военкомат по повестке и начал рассказывать о том, как несколько лет назад лишился пальцев. Однако здесь его признали годным к службе. Об этом сообщает портал Е1.

Жена Руслана тогда позвонила общественникам, а те связались с представителями военкомата. Тогда мужчину призвали призванным на службу по ошибке и отпустили домой.

Отмечается, что всего в стране домой вернули порядка 10 тысяч мужчин, которых ошибочно мобилизовали. В Елани больше 700 человек признали ошибочно мобилизованными. 

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Например, недавно призвать в ряды армии попытались студента свердловского вуза, а также многодетного отца из Асбеста. 

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