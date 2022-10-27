Жителю Екатеринбурга без двух пальцев пришла повестка по частичной мобилизации

Так, мобилизовать попытались свердловчанина Руслана, у которого нет двух пальцев. Мужчина пришел в военкомат по повестке и начал рассказывать о том, как несколько лет назад лишился пальцев. Однако здесь его признали годным к службе. Об этом сообщает портал Е1.