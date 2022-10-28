4-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе под Каменском-Уральским

ДТП случилось 27 октября примерно в 17:30. Предварительно известно, что водитель машины Shevrolet ехал из села Рыбниковское в направлении деревни Брод. В какой-то момент он начал совершать обгон впереди идущей машины, не убедившись в том, свободна ли соседняя полоса.