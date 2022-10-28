4-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе под Каменском-Уральским

ДТП случилось 27 октября примерно в 17:30. Предварительно известно, что водитель машины Shevrolet ехал из села Рыбниковское в направлении деревни Брод. В какой-то момент он начал совершать обгон впереди идущей машины, не убедившись в том, свободна ли соседняя полоса.
В результате иномарка врезалась в машину ВАЗ-21124, под управлением 32-летнего мужчины. Оба автомобиля оказались в кювете. Об этом сообщает УГИБДД России по Свердловской области.
В результате ДТП пострадали 32-летний водитель и его 4-летняя дочь. Их отвезли в больницу. Ребенок пострадал незначительно, так как находился в детском кресле.
Известно, что водитель иномарки – 72-летний житель города Каменск-Уральский, имеет стаж вождения 39 лет, за нарушение правил его привлекали к ответственности три раза. На момент ДТП он был трезв.
В отношении обоих водителей были составлены протоколы по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление машинами, имеющими неисправности.