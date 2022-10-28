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4-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе под Каменском-Уральским

Сегодня, 10:02
Фото: УГИБДД России по Свердловской области
Два автомобиля вылетели в кювет
В аварии на трассе «Каменск-Уральский - Рыбниковское - Горный» травмы получили 4-летняя девочка и ее отец. Оба оказались в больнице.

ДТП случилось 27 октября примерно в 17:30. Предварительно известно, что водитель машины Shevrolet ехал из села Рыбниковское в направлении деревни Брод. В какой-то момент он начал совершать обгон впереди идущей машины, не убедившись в том, свободна ли соседняя полоса.

Пострадали 4-летняя девочка и ее отец-водитель
Фото: УГИБДД России по Свердловской области

В результате иномарка врезалась в машину ВАЗ-21124, под управлением 32-летнего мужчины. Оба автомобиля оказались в кювете. Об этом сообщает УГИБДД России по Свердловской области.

В результате ДТП пострадали 32-летний водитель и его 4-летняя дочь. Их отвезли в больницу. Ребенок пострадал незначительно, так как находился в детском кресле.

Известно, что водитель иномарки – 72-летний житель города Каменск-Уральский, имеет стаж вождения 39 лет, за нарушение правил его привлекали к ответственности три раза. На момент ДТП он был трезв.

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В отношении обоих водителей были составлены протоколы по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление машинами, имеющими неисправности.

#Происшествия#Новости УрФО#Авария#ДТП#Пострадавшие#ДТП с участием детей#Елена Озерова
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