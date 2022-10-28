45-летний Алексей Козлов из Нижнего Тагила погиб на Украине

Алексею Козлову было 45 лет. Он должен был вернуться со службы в Нижний Тагил 4 ноября, однако 10 октября погиб во время специальной военной операции на Украине. Эту информацию в администрации Нижнего Тагила не опровергли, а в местном военкомате журналисту TagilCity.ru отказались давать комментарии.