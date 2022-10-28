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45-летний Алексей Козлов из Нижнего Тагила погиб на Украине

28 октября 10:27
Фото: 1MI
45-летний житель Нижнего Тагила Алексей Козлов погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Алексею Козлову было 45 лет. Он должен был вернуться со службы в Нижний Тагил 4 ноября, однако 10 октября погиб во время специальной военной операции на Украине.  Эту информацию в администрации Нижнего Тагила не опровергли, а в местном военкомате журналисту TagilCity.ru отказались давать комментарии.

Знакомые с Северного поселка, где проживал Алексей, рассказывают о нем как об отзывчивом человеке с добрым сердцем и твердым характером. Прощание с Алексеем Козловым состоялось 24 октября. На панихиду пришли пришли родные, близкие и друзья тагильчанина.

Не каждый сможет добровольцем уйти — это сила характера настоящего мужчины, — написала Татьяна С. в группе «Северный» ВКонтакте.
Фото: Группа "Северный" ВКонтакте

Ранее в ходе СВО в бою под Бериславом на Украине погиб 25-летний тагильчанин Максим Ромашин. Он был похоронен 19 октября.

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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Погибший#Северный поселок
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